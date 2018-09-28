Бог и президент

Ли Сын Ман и американские военные

Фото: AP

Демонстрация в Сеуле в июне 1953 года

Фото: AP

Лидер Партии прогресса Чо Бон Ам

Фото: Корё Сарам - Записки о корейцах

Бывший премьер-министр Японии Ёсида Сигэру

Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images

Кадр: BBC / YouTube

https://lenta.ru/articles/2018/09/28/sk_3/