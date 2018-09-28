Из-за массового задержания мусульман в Китае протестует весь исламский мир
danilov 28 Сентября 2018 в 11:16:34
Из-за массового задержания мусульман в Китае протестует весь исламский мир, пишет WSJ.
Мусульмане в Индии, Бангладеше, Пакистане, Казахстане и ряде других стран протестуют против лагерей интернирования для уйгуров, а также призывают другие страны опасаться китайских инвестиций и противостоять китайскому правлению в Синьцзяне.
Бангладеш пригрозил мусульманским бойкотом китайских товаров, если Пекин не освободит задержанных. В Индии мусульманская организация «Академия Раза» провела акции протеста в Мумбаи. Граждане Пакистана, который является крупнейшим получателем китайских кредитов, требуют вернуть похищенных жён-уйгурок, а также детей, за свидание с которыми требуют около $15 тыс. Однако правительства стран боятся потерять китайскую поддержку в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
China’s Muslim Detention Camps Spark Protests in Islamic World
Началась медийная накрутка западом анти-китайских настроений. Это очень знаково!