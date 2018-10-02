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Империя зла
Трамп пригрозил Евросоюзу ввести пошлины на ввоз автомобилей
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danilov 02 Октября 2018 в 12:23:05
Если переговоры США и Евросоюза не увенчаются успехом, Вашингтон может ввести таможенные пошлины на автомобили.

Об этом в понедельник 1 октября заявил американский президент Дональд Трамп.

«К примеру, если нам не удастся заключить сделку с ЕС, то мы... введем таможенные пошлины на автомобили. Соединенные Штаты будут вносить в казну миллиарды и миллиарды долларов. Разве это плохо?», - сказал глава Белого дома в ходе пресс-конференции.
При этом американский лидер отметил, что на данный момент торговые переговоры с Европой продвигаются успешно, но Вашингтон «еще посмотрит», к чему они приведут.

Напомним: с июля текущего года Соединенные Штаты проводят расследование, выясняя, выгодно им или нет поставлять из-за рубежа автомобили и их комплектующие. При этом в Вашингтоне заранее заявили, что, если импорт автомобилей окажется не выгоден Америке, Белый дом может ввести ввозные пошлины до 25%.

https://polit.info/423228-tramp-prigrozil-evrosoyuzu-vvesti-poshliny-na-vvoz-avtomobilei
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 02.10.2018 в 13:17:08   # 696215
По заголовку получается, что Евросоюзу запрещают ввоз автомобилей). А статья про США)
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  Джимбо 02.10.2018 в 13:37:04   # 696225
Шантаж и угрозы -главные инструменты Фашингтона
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  строитель 02.10.2018 в 15:57:41   # 696247
Умер Роман Карцев
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  Лысый 02.10.2018 в 16:39:28   # 696249
Царствие небесное! Большая потеря!


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