Трамп пригрозил Евросоюзу ввести пошлины на ввоз автомобилей

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danilov 02 Октября 2018 в 12:23:05
Об этом в понедельник 1 октября заявил американский президент Дональд Трамп.
«К примеру, если нам не удастся заключить сделку с ЕС, то мы... введем таможенные пошлины на автомобили. Соединенные Штаты будут вносить в казну миллиарды и миллиарды долларов. Разве это плохо?», - сказал глава Белого дома в ходе пресс-конференции.
При этом американский лидер отметил, что на данный момент торговые переговоры с Европой продвигаются успешно, но Вашингтон «еще посмотрит», к чему они приведут.
Напомним: с июля текущего года Соединенные Штаты проводят расследование, выясняя, выгодно им или нет поставлять из-за рубежа автомобили и их комплектующие. При этом в Вашингтоне заранее заявили, что, если импорт автомобилей окажется не выгоден Америке, Белый дом может ввести ввозные пошлины до 25%.
https://polit.info/423228-tramp-prigrozil-evrosoyuzu-vvesti-poshliny-na-vvoz-avtomobilei
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