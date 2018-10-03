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Империя зла
Госдолг США взлетел на $1,2 триллиона
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danilov 03 Октября 2018 в 09:51:23
Государственный долг США за 2018 финансовый год (завершился 30 сентября) вырос более чем на $1,2 триллиона и составляет $21,5 трлн.
https://www.washingtonexaminer.com/news/national-debt-jumps-1-2-trillion-in-fiscal-year-2018
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03.10.2018 в 10:16:37
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