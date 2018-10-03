США будут уничтожать запрещенные российские боеголовки в случае необходимости: посланник США в НАТО

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danilov 03 Октября 2018 в 09:57:08
Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает наземную систему в нарушение договора времен холодной войны, которая может позволить России нанести ядерный удар по Европе в кратчайшие сроки, но Москва постоянно отрицает любое такое нарушение.
Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Вашингтон по-прежнему привержен решению проблемы дипломатическими методами, но был готов рассмотреть возможность военного удара, если развитие Россией системы среднего радиуса действия продолжится.
“В этот момент мы будем смотреть на возможность вывезти (российскую) ракету, которая может поразить любую из наших стран", - сказала она на пресс-конференции. "Встречные меры (со стороны США) будут заключаться в том, чтобы вывезти ракеты, которые разрабатываются Россией в нарушение договора”, - добавила она. "Они на извещении. Министерство иностранных дел России не было сразу доступно для комментариев. В прошлом она заявляла, что готова к переговорам с Соединенными Штатами с целью сохранения договора и выполнит свои обязательства, если это сделают Соединенные Штаты.
Комментарии Хатчисона, которая была назначен на пост НАТО президентом США Дональдом Трампом, являются самым прямым предупреждением о упреждающем ударе, поскольку американский чиновник сказал в 2017 году, что Соединенные Штаты будут рассматривать свою собственную систему, если Россия продолжит нарушать договор о ядерных силах средней дальности 1987 года.
Договор запрещает ракеты средней дальности, способные поражать Европу или Аляску. США и Россия отметили свое 30-летие в Женеве в 2017 году.
Но в том же году в докладе Госдепартамента США было установлено, что Россия нарушила обязательства “не обладать, не производить и не проводить летные испытания” крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 км до 5500 км (310-3, 417 миль), или иметь или производить пусковые установки таких ракет. Обвинения США, вероятно, еще больше обострят отношения между Москвой и Западом, которые находятся на низком уровне в связи с захватом Крыма Россией в 2014 году, ее бомбардировочной кампанией в Сирии и обвинениями в том, что Россия вмешивается в западные выборы.
”Мы несколько лет пытаемся донести до России, что мы знаем, что они нарушают договор, мы показали России доказательства того, что мы имеем, что они нарушают договор", - сказал Хатчисон. "Мы закладываем маркеры, чтобы наши союзники помогли нам вывести Россию на стол", - добавила она.
Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что обсудит этот вопрос со своими коллегами по НАТО на запланированной двухдневной встрече в Брюсселе в среду.
"Я не могу предсказать, куда он пойдет, это решение для президента, но я могу сказать вам, что и на Капитолийском холме, и в Государственном Департаменте есть много беспокойства по поводу этой ситуации, и я вернусь с Советом наших союзников и участвую в этой дискуссии, чтобы определить путь вперед”, - сказал он журналистам в Париже.
https://www.reuters.com/article/us-usa-nuclear-russia/u-s-would-destroy-banned-russian-warheads-if-necessary-nato-envoy-idUSKCN1MC1J6?il=0
Ответ МИД РФ: «Альянс не осознаёт степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики»
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон включила заднюю:
"Я не говорила об упредительных ударах по России. Моя позиция заключается в том, что Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД. В противным случае нам нужно будет обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация, в которой Россия явно нарушает договор, недопустима"