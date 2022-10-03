Полицейских проверяют после гибели виновника массового ДТП в Туркестанской области

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danilov 03 Октября 2022 в 19:06:49
«Родственники погибшего водителя по факту ДТП написали заявление в отношении полицейских. Их заявление незамедлительно зарегистрировали. Управлением собственной безопасности ДП (департамента полиции – КазТАГ) Туркестанской области проводится служебное расследование. В настоящее время проводятся всесторонние следственные действия по установлению причин и обстоятельств ДТП. Ожидаются результаты экспертизы. По результатам заключения будет принято процессуальное решение», - сообщили в понедельник в пресс-службе министерства внутренних дел.
ДТП с участием трех автомобилей произошло на одной из улиц села Коксайек Толебийского района.
«Полицейские Толебийского РОП заметили странное движение автомобиля ВАЗ-2103, водителя которого заподозрили в нетрезвом вождении. В этот момент, водитель вместо остановки прибавил скорость и попытался скрыться. После чего, автомобиль столкнулся с другими автомашинами. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2103 скончался на месте, его пассажирку и водителя автомобиля Audi 100 с различными телесными травмами госпитализировали в больницу. В тот же день назначили ряд экспертиз», - говорится в сообщении.
По факту самого ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК.
«На место происшествия выезжали руководство Толебийского РОП (районного отдела полиции – КазТАГ), прокуроры и следственно-оперативная группа», - уточнили в МВД.
Ранее в интернете было распространено видео, на котором толпа людей хватает полицейского и не отпускает. На его слова о том, что нужно «вызвать групп» в толпе предлагают отобрать у полицейского телефон.
https://kaztag.kz/ru/news/politseyskikh-proveryayut-posle-gibeli-vinovnika-massovogo-dtp-v-turkestanskoy-oblasti
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Цитата: старик от 03.10.2022 15:27:27А что непонятного? Типа из-за того, что полицейские начали преследование случилось тяжелое дтп... А водила не при делах типа.
Ничего не понял.
Ничего не понял.