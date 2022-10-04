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Культура
Ну, за понимание!
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danilov 03 Октября 2022 в 23:08:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 04.10.2022 в 00:09:19   # 803799
Админ, тем нету что ли ?
Фигню пихаешь.
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  Виктор Аст 04.10.2022 в 01:30:58   # 803802
Классное видео,позитивно!
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  СССР 04.10.2022 в 09:23:30   # 803806
Маке, а что тебя так задело в этом видео, вроде бы фигня, а ты не поленился написал комментарий? Обычно когда фигня, люди проходят мимо.
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  старик 04.10.2022 в 22:33:08   # 803837
Я тоже считаю что позитивно.
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