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Ну, за понимание!
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danilov 03 Октября 2022 в 23:08:57
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Маке0912
04.10.2022 в 00:09:19
# 803799
Админ, тем нету что ли ?
Фигню пихаешь.
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Виктор Аст
04.10.2022 в 01:30:58
# 803802
Классное видео,позитивно!
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СССР
04.10.2022 в 09:23:30
# 803806
Маке, а что тебя так задело в этом видео, вроде бы фигня, а ты не поленился написал комментарий? Обычно когда фигня, люди проходят мимо.
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старик
04.10.2022 в 22:33:08
# 803837
Я тоже считаю что позитивно.
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