План Илона Маска:

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Гость 03 Октября 2022 в 23:13:25
- Повторить выборы присоединенных регионов под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа.
- Крым признать в составе России, как это и есть с 1783 года (до ошибки Хрущева).
- Водоснабжение Крыма обеспечено.
- Украина остается нейтральной.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ЛиКа от 04.10.2022 04:16:50
"Стоимость акций компании “Tesla” упала на 9% за час после публикации этого Твиттера. Дорого, однако, миротворить."
"Стоимость акций компании “Tesla” упала на 9% за час после публикации этого Твиттера. Дорого, однако, миротворить."
Опередили , хотел как раз написать
Если сделать как предложил Маск, то что делать если север Казахстана захочет отделиться?
Если не сделать так-как сказал Маск, то сколько еще погибнут?
Может предложить те кто хочет быть с Россией ехать в Россию, те кто с Украиной ехать в Украину при условии что гражданство предоставят сразу-же, кредиты заберут с собой или нажитое. Украинские земли останутся Украине, Крым Россие (он ей нужнее).
Если сделать как предложил Маск, то что делать если север Казахстана захочет отделиться?
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Цитата: СССР от 04.10.2022 06:22:08
Quote:
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Quote:
Если сделать как предложил Маск, то что делать если север Казахстана захочет отделиться?
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Цитата: KS от 04.10.2022 07:05:49
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Цитата: СССР от 04.10.2022 06:22:08
Quote:
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Quote:
Если сделать как предложил Маск, то что делать если север Казахстана захочет отделиться?
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
KS- А как быть с Мексикой?)
"Обширные территориальные потери Мексики, составившие около 55 % государственной территории, в результате которых США были отданы Верхняя Калифорния и Новая Мексика — земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. "
Для баланса могли бы и добавить, ан нет)
KS, у нас все будет хорошо, если не будут вмешиваться США и Бриты. Где они - там раздор, война, крах, кровь и слезы. Для США - это просто бизнес и выравнивание своего экономического положения.
Цитата: KS от 04.10.2022 07:05:49
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Цитата: СССР от 04.10.2022 06:22:08
[quote].
[quote].
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Извините что встреваю, а причем тут Хабаровск!? Насчет Каталонии, так это автономия Испании, Тибет и Тайвань часть Китая, а то что они в одностороннем порядке провозгласили себя независимыми, ну пусть будет так! Тайвань только частично признанна, а другие ведь нет, аналогичная ситуация и с Крымом, только потом народ Крыма волеизъявила присоединиться к России! Да, и вопрос тут о присоединении к государству, а не просто отделения! Так что там в Хабаровске, там что, референдум был?!
Цитата: ЛиКа от 04.10.2022 07:24:44
KS- А как быть с Мексикой?)
"Обширные территориальные потери Мексики, составившие около 55 % государственной территории, в результате которых США были отданы Верхняя Калифорния и Новая Мексика — земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. "
Для баланса могли бы и добавить, ан нет)
KS, у нас все будет хорошо, если не будут вмешиваться США и Бриты. Где они - там раздор, война, крах, кровь и слезы. Для США - это просто бизнес и выравнивание своего экономического положения.
Цитата: KS от 04.10.2022 07:05:49
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Цитата: СССР от 04.10.2022 06:22:08
Quote:
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Quote:
Если сделать как предложил Маск, то что делать если север Казахстана захочет отделиться?
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
KS- А как быть с Мексикой?)
"Обширные территориальные потери Мексики, составившие около 55 % государственной территории, в результате которых США были отданы Верхняя Калифорния и Новая Мексика — земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. "
Для баланса могли бы и добавить, ан нет)
KS, у нас все будет хорошо, если не будут вмешиваться США и Бриты. Где они - там раздор, война, крах, кровь и слезы. Для США - это просто бизнес и выравнивание своего экономического положения.
Вставил.
А что делать с Калифорнией (ВВП чуть меньше Германии, и гораздо больше Франции), или Техасом отделится хотят?
У вас все будет хорошо? А вы живете в Украине или России? Нет?! То это не у вас!
П. С. Все остальные Юта, Нью Мексико не хотят отделятся, нищие они (штаты).
П. П. С. Ой, а что это в Украине и России из-за России - раздор, война, крах, кровь и слезы? Или это другое?
Цитата: jumanjiqz от 04.10.2022 07:43:53
Извините что встреваю, а причем тут Хабаровск!? Насчет Каталонии, так это автономия Испании, Тибет и Тайвань часть Китая, а то что они в одностороннем порядке провозгласили себя независимыми, ну пусть будет так! Тайвань только частично признанна, а другие ведь нет, аналогичная ситуация и с Крымом, только потом народ Крыма волеизъявила присоединиться к России! Да, и вопрос тут о присоединении к государству, а не просто отделения! Так что там в Хабаровске, там что, референдум был?!
Цитата: KS от 04.10.2022 07:05:49
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Цитата: СССР от 04.10.2022 06:22:08
[quote].
[quote].
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Извините что встреваю, а причем тут Хабаровск!? Насчет Каталонии, так это автономия Испании, Тибет и Тайвань часть Китая, а то что они в одностороннем порядке провозгласили себя независимыми, ну пусть будет так! Тайвань только частично признанна, а другие ведь нет, аналогичная ситуация и с Крымом, только потом народ Крыма волеизъявила присоединиться к России! Да, и вопрос тут о присоединении к государству, а не просто отделения! Так что там в Хабаровске, там что, референдум был?!
Кто даст провести референдум в Хабаровске?
И, добавлю про коррупцию. Не Хантер ли Байден был замечен в даче взятки на Украине? Нееет, не он, он не мог. В Америке коррупции нет, лоббирования интересов корпораций - нет. Да и интересов США к Украине тоже нет. Сказки Путина это всё.
Цитата: KS от 04.10.2022 08:03:48
Кто даст провести референдум в Хабаровске?
Кто даст провести референдум в Хабаровске?
Сидя там он видать путает Хабаровск с Калининградом. Про Хабаровск чистейший бред, но Калининград в нынешней ситуации военным путем схарчить как два пальца об асфальт
Цитата: ЛиКа от 04.10.2022 08:10:32
KS - а разве возникло бы это "другое" без вмешательства НАТО во главе с США. Зачем было нарушать договоренности о нерасширении НАТО в восточном направлении с потенциальной возможностью вхождения Украины в альянс, создавая тем самым угрозу для России? Как думаете, какая будет реакция США, если РФ примет зеркальные шаги на границе Америки?
И, добавлю про коррупцию. Не Хантер ли Байден был замечен в даче взятки на Украине? Нееет, не он, он не мог. В Америке коррупции нет, лоббирования интересов корпораций - нет. Да и интересов США к Украине тоже нет. Сказки Путина это всё.
KS - а разве возникло бы это "другое" без вмешательства НАТО во главе с США. Зачем было нарушать договоренности о нерасширении НАТО в восточном направлении с потенциальной возможностью вхождения Украины в альянс, создавая тем самым угрозу для России? Как думаете, какая будет реакция США, если РФ примет зеркальные шаги на границе Америки?
И, добавлю про коррупцию. Не Хантер ли Байден был замечен в даче взятки на Украине? Нееет, не он, он не мог. В Америке коррупции нет, лоббирования интересов корпораций - нет. Да и интересов США к Украине тоже нет. Сказки Путина это всё.
Дать взятку на Украине не равно дать взятку в США, было-бы в США сидел бы лет 400.
Лоббирование есть, видимо поэтому массовой коррупции нет!
Если НАТО виновато, что Финов не хлопнули?
Хантер с*ка байден и его папаша… слов нет…
П. С. Нет массовой коррупции, и есть индивидуальные случаи коррупции.
Цитата: acid от 04.10.2022 08:14:45
Сидя там он видать путает Хабаровск с Калининградом. Про Хабаровск чистейший бред, но Калининград в нынешней ситуации военным путем схарчить как два пальца об асфальт
Цитата: KS от 04.10.2022 08:03:48
Кто даст провести референдум в Хабаровске?
Кто даст провести референдум в Хабаровске?
Сидя там он видать путает Хабаровск с Калининградом. Про Хабаровск чистейший бред, но Калининград в нынешней ситуации военным путем схарчить как два пальца об асфальт
Хабаровск, запросто и к сша примкнут и к Японии или Корее. Нет у хабаровчан интереса быть в России, только вот не предлагают им референдум.
П. С. Много хабаровчан знакомых, обижает их Москва.
"Хантер с*ка байден и его папаша… слов нет…"
- хоть в чем-то наши взгляды совпадают)
Ну а теперь, по принципу прецедента, можно отделять любые регионы и области. Можно даже предварительно отбомбившись по цели. Спасибо западу за всё
Цитата: 332-712 от 04.10.2022 10:54:29
В свое время, когда была вся эта движуха с Косово, Россия предупреждала весь "цивилизованный мир", просила не делать этого, не открывать "ящик Пандоры".
Ну а теперь, по принципу прецедента, можно отделять любые регионы и области. Можно даже предварительно отбомбившись по цели. Спасибо западу за всё
В свое время, когда была вся эта движуха с Косово, Россия предупреждала весь "цивилизованный мир", просила не делать этого, не открывать "ящик Пандоры".
Ну а теперь, по принципу прецедента, можно отделять любые регионы и области. Можно даже предварительно отбомбившись по цели. Спасибо западу за всё
Цитата: ЛиКа от 04.10.2022 09:15:22
KS - Лоббирование - это и есть коррупция, только не в виде частного, мелкого случая, а глобальная и почти неприкрытая) Думаю, вреда от лоббирования будет побольше. Кстати, фильм "Опасная игра".
"Хантер с*ка байден и его папаша… слов нет…"
- хоть в чем-то наши взгляды совпадают)
KS - Лоббирование - это и есть коррупция, только не в виде частного, мелкого случая, а глобальная и почти неприкрытая) Думаю, вреда от лоббирования будет побольше. Кстати, фильм "Опасная игра".
"Хантер с*ка байден и его папаша… слов нет…"
- хоть в чем-то наши взгляды совпадают)
Лоббирование- это попытка повлиять на кого либо, без гарантий или обещаний. Кто пишет петицию с 100.000 подписями, кто-то нанимает профессионалов лоббистов чтобы те в свою очередь попробовали советами воздействовать. Лоббирование назвали из-за того-что раньше лоббисты сидели в лобби часами ждали своего чиновника что-бы поговорить. Лоббирование регулируется на государственном уровне с 1946 года и обязывает декларировать сколько и кому пожертвовали.
Пример: фасебук лоббирует что закон аналогичный с европейским убьет малый и сильно покалечит средний бизнес.
Фармацевтические компании: если вы примите закон о лимитировании цены на лекарства, тогда мы не сможем найти лекарство от рака/Ковида и тд.
Такой подход не идеален, но лучше чем заплатить мзду чтоб закрыли глаза.
https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/top-spenders
Лоббизм – это своеобразная дипломатическая форма коррупции, в которой не обязательно именно давать взятку, а можно договориться, обменяться (услугами) и т.п.
Источник: https://proslo.ru/chto-znachit-lobbirovat/
Источник: https://proslo.ru/chto-znachit-lobbirovat/
Цитата: Zoggyla от 04.10.2022 14:53:22
Quote:
Quote:
Лоббизм – это своеобразная дипломатическая форма коррупции, в которой не обязательно именно давать взятку, а можно договориться, обменяться (услугами) и т.п.
Источник: https://proslo.ru/chto-znachit-lobbirovat/
Источник: https://proslo.ru/chto-znachit-lobbirovat/
Вы пропустили самое полезное в этой статье.
Quote:
Классификация стран по лоббизму: Страны с жёстко регламентированным законодательно лоббизмом. Лоббисты отчитываются о своей деятельности, но они легализованы. К таким странам относятся США, Канада.
Страны с мягко регламентированным лоббизмом. Лоббисты есть, но их регистрация и, соответственно, отчётность не обязательны. К таким странам относятся некоторые страны Европы.
Страны с нерегламентированным лоббизмом. Официально лоббистов нет (в большинстве стран единственным легальным способом пролоббировать что-нибудь является подача петиции в орган власти).
Тем не менее, лоббисты есть везде, просто действуют они достаточно скрыто. К таким странам относится большинство стран мира. Напоследок повторим базис:
Лоббизм – вид деятельности, в рамках которого важные люди мира сего продвигают через своих представителей свои интересы во власти. Лоббировать значит продвигать свои или чьи-то интересы во власти. Лоббист – человек или организация, которые продвигают интересы заказчика в политической сфере.
Источник: https://proslo.ru/chto-znachit-lobbirovat/
Страны с мягко регламентированным лоббизмом. Лоббисты есть, но их регистрация и, соответственно, отчётность не обязательны. К таким странам относятся некоторые страны Европы.
Страны с нерегламентированным лоббизмом. Официально лоббистов нет (в большинстве стран единственным легальным способом пролоббировать что-нибудь является подача петиции в орган власти).
Тем не менее, лоббисты есть везде, просто действуют они достаточно скрыто. К таким странам относится большинство стран мира. Напоследок повторим базис:
Лоббизм – вид деятельности, в рамках которого важные люди мира сего продвигают через своих представителей свои интересы во власти. Лоббировать значит продвигать свои или чьи-то интересы во власти. Лоббист – человек или организация, которые продвигают интересы заказчика в политической сфере.
Источник: https://proslo.ru/chto-znachit-lobbirovat/
Виктор Аст 05.10.2022 в 02:06:33 # 803841
МИД Казахстана прокомментировал заявление Марии Захаровой
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский получил нежелательный статус после высказываний, задевающих чувства казахстанцев, Украина назначит нового посла. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"По поводу комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана хотел бы отметить, что тональность ее заявлений, на наш взгляд, диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров.
Как вы знаете, до украинской стороны, как и до общественности, доведена принципиальная позиция МИД Казахстана относительно провокационного поведения господина Врублевского. Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских. Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла", - рассказал Смадияров, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.
Он уточнил, что украинская сторона с пониманием приняла это и была достигнута договоренность об отзыве Врублевского.
"В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Посол Украины имеет нежелательный статус в нашей стране, и каких-либо встреч в МИД Казахстана или других государственных ведомствах не планируется", - уточнил Смадияров.
Он также прокомментировал призыв Захаровой о привлечении посла к уголовной ответственности.
"Мы не можем понять, о какой уголовной ответственности говорит представитель МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность", - сказал он.
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский получил нежелательный статус после высказываний, задевающих чувства казахстанцев, Украина назначит нового посла. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"По поводу комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана хотел бы отметить, что тональность ее заявлений, на наш взгляд, диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров.
Как вы знаете, до украинской стороны, как и до общественности, доведена принципиальная позиция МИД Казахстана относительно провокационного поведения господина Врублевского. Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских. Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла", - рассказал Смадияров, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.
Он уточнил, что украинская сторона с пониманием приняла это и была достигнута договоренность об отзыве Врублевского.
"В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Посол Украины имеет нежелательный статус в нашей стране, и каких-либо встреч в МИД Казахстана или других государственных ведомствах не планируется", - уточнил Смадияров.
Он также прокомментировал призыв Захаровой о привлечении посла к уголовной ответственности.
"Мы не можем понять, о какой уголовной ответственности говорит представитель МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность", - сказал он.
Quote:
Посла России в Казахстане вызовут в МИД после спорных заявлений официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Сегодня посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора. Главная тема обсуждения - заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. Также на повестке вопрос требований России к украинской стороне. Это обычная дипломатическая практика. (...) Тональность заявлений Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана, на наш взгляд, диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров", - заявил Смадияров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
"Сегодня посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора. Главная тема обсуждения - заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. Также на повестке вопрос требований России к украинской стороне. Это обычная дипломатическая практика. (...) Тональность заявлений Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана, на наш взгляд, диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров", - заявил Смадияров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
Цитата: KS от 04.10.2022 07:05:49
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Цитата: СССР от 04.10.2022 06:22:08
Quote:
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Quote:
Если сделать как предложил Маск, то что делать если север Казахстана захочет отделиться?
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Давайте лучше с Техаса начнём
Цитата: ЛиКа от 04.10.2022 09:15:22
KS - Лоббирование - это и есть коррупция, только не в виде частного, мелкого случая, а глобальная и почти неприкрытая) Думаю, вреда от лоббирования будет побольше. Кстати, фильм "Опасная игра".
"Хантер с*ка байден и его папаша… слов нет…"
- хоть в чем-то наши взгляды совпадают)
KS - Лоббирование - это и есть коррупция, только не в виде частного, мелкого случая, а глобальная и почти неприкрытая) Думаю, вреда от лоббирования будет побольше. Кстати, фильм "Опасная игра".
"Хантер с*ка байден и его папаша… слов нет…"
- хоть в чем-то наши взгляды совпадают)
А от ответа на вопрос про финнов молча улизнула. Что, опять проглотила?
Quote:
Арестован организатор языковых патрулей в Казахстане https://yk-news.kz/news/Арестован-организатор-языковых-патрулей-в-Казахстане
4 октября 2022, 15:04
Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара рассмотрел дело по факту мелкого хулиганства в отношении блогера Диаса Кузаирова. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Организатора так называемых языковых патрулей признали виновным в грубом приставании к гражданам России и отправили под административный арест на пять суток. Как следует из материалов дела, свою очередную выходку блогер Кузаиров совершил у одного из городских ресторанов 27 сентября.
"Находясь в общественном месте, приставал к гостям ресторана, приглашенным гражданкой Д. на обед в связи с их прибытием из Российской Федерации. При этом задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес. Создал конфликтную ситуацию с гражданкой Д., являющейся инициатором мероприятия, производил видеосъемку и трансляцию записи для неограниченного круга лиц на канале YouTube, тем самым нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершил мелкое хулиганство", — отмечается в постановлении специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара.
В ходе процесса сам Диас Кузаиров своей вины не признал. Он уверял, что, задавая вопросы россиянам, покинувшим страну из-за объявленной там частичной мобилизации, действовал, как блогер, ни к кому не приставал и никого не оскорблял. Эту же позицию поддержал и адвокат Кузаирова.
Однако эта версия, после допроса заявительницы и участкового инспектора, оформлявшего материал об административном правонарушении, судом была отклонена. В итоге Диасу Кузаирову было назначено административное взыскание в виде административного ареста на пять суток. Приемник для административных арестованных он сможет покинуть только вечером 8 октября.
4 октября 2022, 15:04
Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара рассмотрел дело по факту мелкого хулиганства в отношении блогера Диаса Кузаирова. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Организатора так называемых языковых патрулей признали виновным в грубом приставании к гражданам России и отправили под административный арест на пять суток. Как следует из материалов дела, свою очередную выходку блогер Кузаиров совершил у одного из городских ресторанов 27 сентября.
"Находясь в общественном месте, приставал к гостям ресторана, приглашенным гражданкой Д. на обед в связи с их прибытием из Российской Федерации. При этом задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес. Создал конфликтную ситуацию с гражданкой Д., являющейся инициатором мероприятия, производил видеосъемку и трансляцию записи для неограниченного круга лиц на канале YouTube, тем самым нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершил мелкое хулиганство", — отмечается в постановлении специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара.
В ходе процесса сам Диас Кузаиров своей вины не признал. Он уверял, что, задавая вопросы россиянам, покинувшим страну из-за объявленной там частичной мобилизации, действовал, как блогер, ни к кому не приставал и никого не оскорблял. Эту же позицию поддержал и адвокат Кузаирова.
Однако эта версия, после допроса заявительницы и участкового инспектора, оформлявшего материал об административном правонарушении, судом была отклонена. В итоге Диасу Кузаирову было назначено административное взыскание в виде административного ареста на пять суток. Приемник для административных арестованных он сможет покинуть только вечером 8 октября.
Виктор Аст 05.10.2022 в 22:13:53 # 803857
Цитата: Виктор Аст от 04.10.2022 20:06:33.........Ракета Falcon 9 успешно стартовала c космодрома во Флориде с кораблем Crew Dragon и экипажем из четырех человек, в том числе россиянкой Анной Кикиной......ждём дальше
Вы чего серьезно это обсуждаете? Акции уронил на 8,4% сейчас скупает,через две,три недели в плюсах после удачного запуска космонавтов на орбиту, Маск уже не первый раз так делает....
Вы чего серьезно это обсуждаете? Акции уронил на 8,4% сейчас скупает,через две,три недели в плюсах после удачного запуска космонавтов на орбиту, Маск уже не первый раз так делает....
Похоже что ведущий себя как типичный ЦИПСОшник кокетничающий "американский" пропагондон про окружение гражданскими лицами украинских воинских частей в Крыму то ли не знал, то ли в связи со своей дислексией позабыл.
Как и про причины такого поведения большинства населения полуострова...