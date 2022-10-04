План Илона Маска:

KS- А как быть с Мексикой?)"Обширные территориальные потери Мексики, составившие около 55 % государственной территории, в результате которых США были отданы Верхняя Калифорния и Новая Мексика — земли современных штатовДля баланса могли бы и добавить, ан нет)KS, у нас все будет хорошо, если не будут вмешиваться США и Бриты. Где они - там раздор, война, крах, кровь и слезы. Для США - это просто бизнес и выравнивание своего экономического положения.

Извините что встреваю, а причем тут Хабаровск!? Насчет Каталонии, так это автономия Испании, Тибет и Тайвань часть Китая, а то что они в одностороннем порядке провозгласили себя независимыми, ну пусть будет так! Тайвань только частично признанна, а другие ведь нет, аналогичная ситуация и с Крымом, только потом народ Крыма волеизъявила присоединиться к России! Да, и вопрос тут о присоединении к государству, а не просто отделения! Так что там в Хабаровске, там что, референдум был?!

KS - а разве возникло бы это "другое" без вмешательства НАТО во главе с США. Зачем было нарушать договоренности о нерасширении НАТО в восточном направлении с потенциальной возможностью вхождения Украины в альянс, создавая тем самым угрозу для России? Как думаете, какая будет реакция США, если РФ примет зеркальные шаги на границе Америки?И, добавлю про коррупцию. Не Хантер ли Байден был замечен в даче взятки на Украине? Нееет, не он, он не мог. В Америке коррупции нет, лоббирования интересов корпораций - нет. Да и интересов США к Украине тоже нет. Сказки Путина это всё.

В свое время, когда была вся эта движуха с Косово, Россия предупреждала весь "цивилизованный мир", просила не делать этого, не открывать "ящик Пандоры".Ну а теперь, по принципу прецедента, можно отделять любые регионы и области. Можно даже предварительно отбомбившись по цели. Спасибо западу за всё

Классификация стран по лоббизму: Страны с жёстко регламентированным законодательно лоббизмом. Лоббисты отчитываются о своей деятельности, но они легализованы. К таким странам относятся США, Канада. Страны с мягко регламентированным лоббизмом. Лоббисты есть, но их регистрация и, соответственно, отчётность не обязательны. К таким странам относятся некоторые страны Европы. Страны с нерегламентированным лоббизмом. Официально лоббистов нет (в большинстве стран единственным легальным способом пролоббировать что-нибудь является подача петиции в орган власти). Тем не менее, лоббисты есть везде, просто действуют они достаточно скрыто. К таким странам относится большинство стран мира. Напоследок повторим базис: Лоббизм – вид деятельности, в рамках которого важные люди мира сего продвигают через своих представителей свои интересы во власти. Лоббировать значит продвигать свои или чьи-то интересы во власти. Лоббист – человек или организация, которые продвигают интересы заказчика в политической сфере. Источник: https://proslo.ru/chto-znachit-lobbirovat/

МИД Казахстана прокомментировал заявление Марии Захаровой



Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский получил нежелательный статус после высказываний, задевающих чувства казахстанцев, Украина назначит нового посла. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По поводу комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана хотел бы отметить, что тональность ее заявлений, на наш взгляд, диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров.



Как вы знаете, до украинской стороны, как и до общественности, доведена принципиальная позиция МИД Казахстана относительно провокационного поведения господина Врублевского. Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских. Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла", - рассказал Смадияров, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.



Он уточнил, что украинская сторона с пониманием приняла это и была достигнута договоренность об отзыве Врублевского.



"В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Посол Украины имеет нежелательный статус в нашей стране, и каких-либо встреч в МИД Казахстана или других государственных ведомствах не планируется", - уточнил Смадияров.

Он также прокомментировал призыв Захаровой о привлечении посла к уголовной ответственности.



"Мы не можем понять, о какой уголовной ответственности говорит представитель МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность", - сказал он.

Посла России в Казахстане вызовут в МИД после спорных заявлений официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сегодня посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора. Главная тема обсуждения - заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. Также на повестке вопрос требований России к украинской стороне. Это обычная дипломатическая практика. (...) Тональность заявлений Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана, на наш взгляд, диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров", - заявил Смадияров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.