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Закона.Нет
Двоих россиян выдворят из страны за нарушение границы
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danilov 04 Октября 2022 в 09:52:35
«Денисовским районным судом Костанайской области рассмотрены два дела об административных правонарушениях в отношении граждан Российской Федерации. Россиян наказали за нарушение режима государственной границы, выразившееся в несоблюдении установленного порядка пересечения государственной границы Республики Казахстан, совершенные иностранцем», - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

В суде установлено, что 25 сентября около 06.00 граждане России в районе пограничного знака, расположенного на территории Денисовского района Костанайской области, нарушая режим государственной границы, пересекли государственную границу Казахстана.

«Постановлением суда от 30 сентября 2022 года иностранным гражданам назначено административное взыскание в виде административного выдворения за пределы Республики Казахстан каждому. Постановления не вступили в законную силу», - сказано в сообщении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 04.10.2022 в 12:24:05   # 803815
Идут по городу, голову опустив, много не говорят, ловишь себя на мысли, что ты их тщательно рассматриваешь, типа интересно как они выглядят ...... .
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