Двоих россиян выдворят из страны за нарушение границы

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danilov 04 Октября 2022 в 09:52:35
В суде установлено, что 25 сентября около 06.00 граждане России в районе пограничного знака, расположенного на территории Денисовского района Костанайской области, нарушая режим государственной границы, пересекли государственную границу Казахстана.
«Постановлением суда от 30 сентября 2022 года иностранным гражданам назначено административное взыскание в виде административного выдворения за пределы Республики Казахстан каждому. Постановления не вступили в законную силу», - сказано в сообщении.
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Пастафариан 04.10.2022 в 12:24:05 # 803815