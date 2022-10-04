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Дорога к Байбеку
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danilov 04 Октября 2022 в 12:43:42
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  старик 04.10.2022 в 22:25:22   # 803836
Quote:
По версии следствия, экс-чиновник и еще несколько человек (в их числе младший брат Кайрата Кудайбергена Дархан) способствовали продаже конфискованных ранее активов Виктора Храпунова по заниженным ценам.
Вор у вора украл!
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  Skype 05.10.2022 в 05:34:59   # 803843


Каждый ищет личную выгоду, но есть различия, гос. Чиновник должен искать выгоду для государства, а уж потом о себе думать. Ему за работу з.п платят

Но у нас все наоборот, заколдовали нахрен всех
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  Zoggyla 05.10.2022 в 07:30:10   # 803844
Околдованы, очарованы. И бумагой хрустящей повенчаны.
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