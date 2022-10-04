Дорога к Байбеку

По версии следствия, экс-чиновник и еще несколько человек (в их числе младший брат Кайрата Кудайбергена Дархан) способствовали продаже конфискованных ранее активов Виктора Храпунова по заниженным ценам.Вор у вора украл!
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Октября 2022 в 12:43:42
Комментарии, по рейтингу, по дате
Каждый ищет личную выгоду, но есть различия, гос. Чиновник должен искать выгоду для государства, а уж потом о себе думать. Ему за работу з.п платят
Но у нас все наоборот, заколдовали нахрен всех