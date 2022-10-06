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Империя зла
В убийстве не помогали
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Гость 06 Октября 2022 в 09:29:56
США полагают, что за убийством Дарьи Дугиной стоят власти Украины, которые действовали без ведома американских кураторов, пишет New York Times.



"Соединённые Штаты не принимали участия в нападении ни путём предоставления разведывательной информации, ни какой-либо другой помощи. Американские официальные лица также заявили, что не знали об операции заранее и выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались. По их словам, после этого США упрекнули украинских чиновников в убийстве и в отсутствии прозрачности Украины в отношении её военных и тайных планов, особенно на территории России", — говорится в публикации.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 06.10.2022 в 10:48:33   # 803875
очень сомневаюсь, что это нужно было украинцам, и уж тем более амерам
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