В убийстве не помогали

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Гость 06 Октября 2022 в 09:29:56
"Соединённые Штаты не принимали участия в нападении ни путём предоставления разведывательной информации, ни какой-либо другой помощи. Американские официальные лица также заявили, что не знали об операции заранее и выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались. По их словам, после этого США упрекнули украинских чиновников в убийстве и в отсутствии прозрачности Украины в отношении её военных и тайных планов, особенно на территории России", — говорится в публикации.