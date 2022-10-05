Илон Маск рискует попасть в список сайта "Миротворец"

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Гость 06 Октября 2022 в 12:02:19
Илон Маск заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию.
Миллиардер кинул ответку сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного урегулирования. На этот раз Маск опубликовал карту страны с итогами выборов в Верховную раду в 2012 году.
Синее — области, где голосовали за "Партию регионов".
"Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но и сказать, что никто этого не хотел, тоже неверно", — написал он.
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