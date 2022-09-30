Курс евро на Мосбирже упал до 52,5 рубля впервые с 2014 года

Угроза санкций на операции с валютами недружественных стран подталкивает многих физических и юридических лиц избавляться от нее



Quote: Жалоба лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на постановление судьи Советского районного суда Уфы о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей снята с рассмотрения. Об этом сообщает ТАСС.



В соответствии с этим решением материалы направлены в суд первой инстанции для устранения недостатков. Музыкант подал жалобу 30 августа в Советском районном суде Уфы.



18 мая в соцсетях распространилось видео с концерта ДДТ, на котором Шевчук сказал: «Родина, друзья, — это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».



Зрители встретили эти слова аплодисментами.



«И сейчас убивают в Украине людей — зачем? Наши ребята там умирают — зачем? Какие цели, друзья? Какие цели этого? Погибает молодость России и Украины, гибнут пожилые люди, женщины, дети. Ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да?» — заявил со сцены артист.





Цитата: Dimmon от

Угроза санкций на операции с валютами недружественных стран подталкивает многих физических и юридических лиц избавляться от нее

Угроза санкций на операции с валютами недружественных стран подталкивает многих физических и юридических лиц избавляться от нее

Dimmon - глобальнее надо смотреть на процесс, глобальнее. Избавление от валюты физ.лиц и юриков на процесс падения сильно не повлияют. А вот интервенции Китая - могут.

"Сегодня Народный банк Китая приказал крупным государственным банкам подготовиться к избавлению от долларовых активов и скупке оффшорных юаней". Ждем.



Лика, извините конечно где вы и где эксперты которые дают анализ ситуации на рынке ... рыночный анализ и политэкономия = 2 большие разницы



http://www.finmarket.ru/currency/analytics/5810255

Цитата: Dimmon от

Лика, извините конечно где вы и где эксперты которые дают анализ ситуации на рынке ... рыночный анализ и политэкономия = 2 большие разницы

сейчас пришлю ссылку чтобы вы поняли кого оспариваете Лика, извините конечно где вы и где эксперты которые дают анализ ситуации на рынке ... рыночный анализ и политэкономия = 2 большие разницысейчас пришлю ссылку чтобы вы поняли кого оспариваете

Quote: Почему укрепляется рубль?

Евгений Коган | 23.09.2022 12:07

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Если сказать просто:

1️⃣ Посмотрим на календарь – со дня на день грядет конец налогового периода. Компаниям нужно платить НДПИ по тем ценам, которые есть.

2️⃣ В целом население понимает, что санкции рано или поздно можно ожидать. Следовательно, они могут затронуть валютные счета банков. Их могут заморозить, перевести или сделать что-то еще, чему люди не будут рады. То есть люди понимают, что лучше избавиться от валюты в безналичной форме.





Quote: Рубль перестал быть конвертируемым в 2022 году, но он должен вернуть себе этот статус, чтобы стать привлекательной валютой для международных расчетов, сказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в рамках Московского финансового форума.



"Российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена по сути конвертируемость российского рубля", - отметил он. Стать привлекательной валютой для расчетов очень трудно, не будучи конвертируемой, рассказал Кудрин. Конвертируемых валют в мире всего 22. Еще лучше, если валюта страны является резервной, то есть без вопросов принимается для расчетов. Но таких еще меньше.

Цитата: Dimmon от

Лика, извините конечно где вы и где эксперты которые дают анализ ситуации на рынке ... рыночный анализ и политэкономия = 2 большие разницы



http://www.finmarket.ru/currency/analytics/5810255 Лика, извините конечно где вы и где эксперты которые дают анализ ситуации на рынке ... рыночный анализ и политэкономия = 2 большие разницыhttp://www.finmarket.ru/currency/analytics/5810255

Согласно, все верно говорил эксперт, 28 сентября. Сегодня 30-е!).