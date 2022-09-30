Курс евро на Мосбирже упал до 52,5 рубля впервые с 2014 года

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danilov 30 Сентября 2022 в 14:13:13
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Жалоба лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на постановление судьи Советского районного суда Уфы о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей снята с рассмотрения. Об этом сообщает ТАСС.
В соответствии с этим решением материалы направлены в суд первой инстанции для устранения недостатков. Музыкант подал жалобу 30 августа в Советском районном суде Уфы.
18 мая в соцсетях распространилось видео с концерта ДДТ, на котором Шевчук сказал: «Родина, друзья, — это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».
Зрители встретили эти слова аплодисментами.
«И сейчас убивают в Украине людей — зачем? Наши ребята там умирают — зачем? Какие цели, друзья? Какие цели этого? Погибает молодость России и Украины, гибнут пожилые люди, женщины, дети. Ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да?» — заявил со сцены артист.
В соответствии с этим решением материалы направлены в суд первой инстанции для устранения недостатков. Музыкант подал жалобу 30 августа в Советском районном суде Уфы.
18 мая в соцсетях распространилось видео с концерта ДДТ, на котором Шевчук сказал: «Родина, друзья, — это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».
Зрители встретили эти слова аплодисментами.
«И сейчас убивают в Украине людей — зачем? Наши ребята там умирают — зачем? Какие цели, друзья? Какие цели этого? Погибает молодость России и Украины, гибнут пожилые люди, женщины, дети. Ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да?» — заявил со сцены артист.
Цитата: Dimmon от 30.09.2022 08:27:08
Угроза санкций на операции с валютами недружественных стран подталкивает многих физических и юридических лиц избавляться от нее
Угроза санкций на операции с валютами недружественных стран подталкивает многих физических и юридических лиц избавляться от нее
Dimmon - глобальнее надо смотреть на процесс, глобальнее. Избавление от валюты физ.лиц и юриков на процесс падения сильно не повлияют. А вот интервенции Китая - могут.
"Сегодня Народный банк Китая приказал крупным государственным банкам подготовиться к избавлению от долларовых активов и скупке оффшорных юаней". Ждем.
http://www.finmarket.ru/currency/analytics/5810255
Цитата: Dimmon от 30.09.2022 09:18:41- С интересом ознакомлюсь с мнением экспертов, жду ссылки)
Лика, извините конечно где вы и где эксперты которые дают анализ ситуации на рынке ... рыночный анализ и политэкономия = 2 большие разницы
сейчас пришлю ссылку чтобы вы поняли кого оспариваете
Лика, извините конечно где вы и где эксперты которые дают анализ ситуации на рынке ... рыночный анализ и политэкономия = 2 большие разницы
сейчас пришлю ссылку чтобы вы поняли кого оспариваете
Почему укрепляется рубль?
Евгений Коган | 23.09.2022 12:07
Посмотреть все комментарии (11)
Если сказать просто:
1️⃣ Посмотрим на календарь – со дня на день грядет конец налогового периода. Компаниям нужно платить НДПИ по тем ценам, которые есть.
2️⃣ В целом население понимает, что санкции рано или поздно можно ожидать. Следовательно, они могут затронуть валютные счета банков. Их могут заморозить, перевести или сделать что-то еще, чему люди не будут рады. То есть люди понимают, что лучше избавиться от валюты в безналичной форме.
Евгений Коган | 23.09.2022 12:07
Посмотреть все комментарии (11)
Если сказать просто:
1️⃣ Посмотрим на календарь – со дня на день грядет конец налогового периода. Компаниям нужно платить НДПИ по тем ценам, которые есть.
2️⃣ В целом население понимает, что санкции рано или поздно можно ожидать. Следовательно, они могут затронуть валютные счета банков. Их могут заморозить, перевести или сделать что-то еще, чему люди не будут рады. То есть люди понимают, что лучше избавиться от валюты в безналичной форме.
Рубль перестал быть конвертируемым в 2022 году, но он должен вернуть себе этот статус, чтобы стать привлекательной валютой для международных расчетов, сказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в рамках Московского финансового форума.
"Российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена по сути конвертируемость российского рубля", - отметил он. Стать привлекательной валютой для расчетов очень трудно, не будучи конвертируемой, рассказал Кудрин. Конвертируемых валют в мире всего 22. Еще лучше, если валюта страны является резервной, то есть без вопросов принимается для расчетов. Но таких еще меньше.
"Российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена по сути конвертируемость российского рубля", - отметил он. Стать привлекательной валютой для расчетов очень трудно, не будучи конвертируемой, рассказал Кудрин. Конвертируемых валют в мире всего 22. Еще лучше, если валюта страны является резервной, то есть без вопросов принимается для расчетов. Но таких еще меньше.
Цитата: Dimmon от 30.09.2022 09:18:41
Лика, извините конечно где вы и где эксперты которые дают анализ ситуации на рынке ... рыночный анализ и политэкономия = 2 большие разницы
http://www.finmarket.ru/currency/analytics/5810255
Лика, извините конечно где вы и где эксперты которые дают анализ ситуации на рынке ... рыночный анализ и политэкономия = 2 большие разницы
http://www.finmarket.ru/currency/analytics/5810255
Согласно, все верно говорил эксперт, 28 сентября. Сегодня 30-е!).
Избавление от валюты физ.лиц и юриков на процесс падения сильно не повлияют.
во-первых нужно иметь оценку валюты на счетах юр и физ лиц, надо поискать, суммы полагаю большие
во-вторых, как раз "укрепление" рубля вчера и сегодня наоборот подтверждает версию данного аналитика о сливе валюты в ожидании санкций
https://www.profinance.ru/news/2022/09/29/c70d-kurs-dollara-priblizhaetsya-k-56-rublyam-iz-za-begstva-kapitala-v-rossiyu.html
Курс доллара приближается к 56 рублям из-за бегства капитала в Россию
Угроза санкций на операции с валютами недружественных стран подталкивает многих физических и юридических лиц избавляться от нее
это был вчера, то что видим сегодня - продолжение данного тренда