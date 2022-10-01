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Экономика
Reverse repo
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danilov 01 Октября 2022 в 08:59:03
Использование механизма обратного репо ФРС США резко возросло до 2,426 трлн долл., что является новым рекордом


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( 90.62Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 01.10.2022 в 09:20:43   # 803724
Для не особо умного объясните плс…
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  Yerla 01.10.2022 в 11:17:04   # 803729
написано что-то на очень богатом языке .. нищебродам и неучам не понять
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