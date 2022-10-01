Продажу угля населению через интернет прорабатывают власти Казахстана

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danilov 03 Октября 2022 в 09:37:03
Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что данный подход позволит снизить очереди в местах продажи угля.
«Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома, можно заказать уголь. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу на местах», - сказал Смаилов, поручив держать поставку и распределение угля на особом контроле.
Отмечается, что за январь-август 2022 года в стране добыто 73,7 млн тонн угля, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. По данным угледобывающих предприятий, его стоимость на ключевых разрезах сохранена на прошлогоднем уровне.
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