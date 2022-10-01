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Экономика
Продажу угля населению через интернет прорабатывают власти Казахстана
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danilov 03 Октября 2022 в 09:37:03
«Для недопущения роста цен на уголь в местах реализации приняты меры по обеспечению его бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза за пределы страны автомобильным транспортом (на шесть месяцев). Кроме того, для удобства граждан прорабатываются варианты реализации твердого топлива через популярные маркетплейсы и банковские приложения. В этом направлении одним из крупнейших банков страны уже запущен пилотный проект в Костанайской области», - сообщили в понедельник в пресс-службе премьер-министра по итогам совещания в правительстве.

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что данный подход позволит снизить очереди в местах продажи угля.

«Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома, можно заказать уголь. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу на местах», - сказал Смаилов, поручив держать поставку и распределение угля на особом контроле.

Отмечается, что за январь-август 2022 года в стране добыто 73,7 млн тонн угля, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. По данным угледобывающих предприятий, его стоимость на ключевых разрезах сохранена на прошлогоднем уровне.
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