Казнет атакован хакерами - ГТС

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danilov 28 Сентября 2022 в 13:18:48
"На протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент Интернета. Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и на инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдается задержка соединения интернета", - говорится в сообщении.
АО "ГТС" предполагает, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.
"Если вы столкнулись с инцидентом информационной безопасности, просим сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку в Telegram-чат", - добавили в ГТС.
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