Прокурор будет ходатайствовать о 6 годах заключения для Сатыбалды

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danilov 22 Сентября 2022 в 17:54:48
Племянник первого президента Кайрат САТЫБАЛДЫ заключил сделку о признании вины с прокуратурой. Согласно документу, прокурор будет ходатайствовать о шести годах заключения в учреждении средней безопасности. Также в сделке указан запрет на работу в госорганах, государственных и квазигосудартвенных компаниях сроком на 10 лет. В рамках сделки предусмотрена конфискация имущества. Смягчающим пунктом стала медиация – подсудимые вернули деньги в АО "Казахтелеком" (12 млрд тенге) и АО "ЦТС" (28 млрд тенге).
- Внести представление президенту Республики Казахстан о лишении Сатыбалды специального звания генерал-майор органов национальной безопасности Республики Казахстан, а также государственных наград – орденов "Курмет" и "Парасат", - зачитал прокурор. Время содержания под стражей будет засчитано с 13 марта и до вступления приговора в силу из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении средней безопасности.
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