Взятка за победу в тендере

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danilov 23 Сентября 2022 в 10:49:58
Вышеуказанные лица обвинялись в получении, дачи взятки и посредничестве во взяточничестве за оказание содействия в признании победителем в государственных закупках ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING».
Приговором суда Мараимову назначено наказание в виде 8 лет, Ағабек 7 лет 6 месяцев, Кожахметову 7 лет лишения свободы.
Этим же приговором по факту посредничества во взяточничестве Турсунбекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
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