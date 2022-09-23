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Взятка за победу в тендере
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danilov 23 Сентября 2022 в 10:49:58
21 сентября т.г. Аль-Фарабийским районным судом г.Шымкент оглашен приговор в отношении руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по ВКО Мараимова Е.З., руководителя отдела камерального контроля Ағабек А.М., заместителя руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по г.Шымкент Турсунбекова Е.С. и учредителя ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING» Кожахметова К.К.

Вышеуказанные лица обвинялись в получении, дачи взятки и посредничестве во взяточничестве за оказание содействия в признании победителем в государственных закупках ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING».

Приговором суда Мараимову назначено наказание в виде 8 лет, Ағабек 7 лет 6 месяцев, Кожахметову 7 лет лишения свободы.

Этим же приговором по факту посредничества во взяточничестве Турсунбекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.
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