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Ревнивый муж заставил жену ходить в железном нижнем белье в Туркестанской области
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GoodZone 26 Сентября 2022 в 10:28:53
Шокирующий случай произошёл в Туркестанской области. Крайне ревнивый муж заставлял жену носить нижнее белье из проволоки, передает OTYRAR.
Инцидент произошел в сельском округе Жибек жолы Сарыагашского района.

Об этом сообщил заведующий сектором «службы социально-психологического обеспечения» Сарыагашского района Марат Тарактиев.

По его словам, мужчина настолько не доверял своей жене, что не только избивал ее, но и соорудил для нее нижнее белье из железной проволоки. На этом его действия не ограничивались. Когда его супруга дежурила в ночную смену, муж-агрессор обязывал жену носить «железное» белье на работу, после прихода сам снимал и проверял на верность, рассказывает эксперт.

Марат Тарактиев также сообщил, что это не единственная шокирующая история в Сарыагашском районе. С начала года 88 жителей района заявили, что подвергались домашнему насилию и обратились за помощью в кризисный центр. Из них 74 женщины и 14 мужчин. А в сельском округе Жибек жолы, 15 женщин пострадали от домашних тиранов и были госпитализированы.

https://otyrar.kz/2022/09/zhenshhinu-zastavlyali-nosit-zheleznye-trusy-vernosti-v-turkestanskoj-oblasti/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Орыс 26.09.2022 в 10:32:53   # 803491
Он ещё и фантазер
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  Ара горный 26.09.2022 в 10:35:26   # 803492
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  Yerla 26.09.2022 в 11:13:18   # 803496
дайте фото .. чо за конструкция там .. может своей тож закажу ..
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  Ара горный 26.09.2022 в 11:39:19   # 803497
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  Пастафариан 26.09.2022 в 11:45:58   # 803499
Да чего меня считают патологически ревнивым человеком, ну это .....

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  Маке0912 26.09.2022 в 14:23:46   # 803502
псих
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