Ревнивый муж заставил жену ходить в железном нижнем белье в Туркестанской области

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GoodZone 26 Сентября 2022 в 10:28:53
Инцидент произошел в сельском округе Жибек жолы Сарыагашского района.
Об этом сообщил заведующий сектором «службы социально-психологического обеспечения» Сарыагашского района Марат Тарактиев.
По его словам, мужчина настолько не доверял своей жене, что не только избивал ее, но и соорудил для нее нижнее белье из железной проволоки. На этом его действия не ограничивались. Когда его супруга дежурила в ночную смену, муж-агрессор обязывал жену носить «железное» белье на работу, после прихода сам снимал и проверял на верность, рассказывает эксперт.
Марат Тарактиев также сообщил, что это не единственная шокирующая история в Сарыагашском районе. С начала года 88 жителей района заявили, что подвергались домашнему насилию и обратились за помощью в кризисный центр. Из них 74 женщины и 14 мужчин. А в сельском округе Жибек жолы, 15 женщин пострадали от домашних тиранов и были госпитализированы.
https://otyrar.kz/2022/09/zhenshhinu-zastavlyali-nosit-zheleznye-trusy-vernosti-v-turkestanskoj-oblasti/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 26.09.2022 в 10:35:26 # 803492
Цитата: Орыс от 26.09.2022 04:32:53
Он ещё и фантазер
Он ещё и фантазер
Нет, он реконструктор. По крестоносцам угорает.
Ара горный 26.09.2022 в 11:39:19 # 803497
Цитата: Yerla от 26.09.2022 05:13:18
дайте фото .. чо за конструкция там .. может своей тож закажу ..
дайте фото .. чо за конструкция там .. может своей тож закажу ..
https://vakin.livejournal.com/2502706.html
Пастафариан 26.09.2022 в 11:45:58 # 803499