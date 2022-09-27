Племянник Назарбаева приговорён к шести годам тюремного заключения. Но это ещё не всё

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danilov 27 Сентября 2022 в 12:00:04
Сатыбалды заключил сделку с правосудием о признании вины и согласился на шесть лет лишения свободы. Таким образом, он «скосил» половину возможного срока.
Большинству из подсудимых предъявлены обвинения в хищениях и причинении ущерба путём обмана и злоупотреблении доверием.
Судья суда №2 района Байконыр Астаны Нурлан Баяхметов огласил приговор:
Кайрат Сатыбалдыулы приговорён к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, лишением права работать в госструктурах сроком на 10 лет.
Отбывать название ему предстоит в учреждении средней безопасности. Также будет внесено представление о лишении его спецзвания генерал-майор органов национальной безопасности, госнаград - орденов "Курмет" и "Парасат".
День содержания под стражей с 13 марта 2022 года до вступления приговора в законную силу будет зачтено как 1,5 дня отбывания наказания.
Ранее потерпевшая сторона – "Казахтелеком" и ЦТС просили оставить без рассмотрения гражданские иски к подсудимым, так как ущерб возмещён.
Примечательно, по ст. 189 ч. 4 п. 2 предусмотрено наказание в виде "лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового".
Сатыбалды на руку сыграло признание вины, благодаря которому ему уже не могли назначить срок более половины от максимального наказания. То есть шесть лет лишения свободы – это самое строгое из сейчас возможного.
Сатыбалды вернётся на скамью подсудимых
В отношении Сатыбалды и других лиц продолжается досудебное расследование по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путём.
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