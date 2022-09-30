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Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсае
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GoodZone
30 Сентября 2022 в 19:44:01
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M54
30.09.2022 в 21:18:45
# 803718
Скоро у гида новая хата и дорогая тачка
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KAN13
30.09.2022 в 23:06:48
# 803720
И от " зажравшегося " обращение к народу Казахстана с просьбой простить и понять .
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