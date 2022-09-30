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Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсае
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GoodZone 30 Сентября 2022 в 19:44:01
Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 30.09.2022 в 21:18:45   # 803718
Скоро у гида новая хата и дорогая тачка
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  KAN13 30.09.2022 в 23:06:48   # 803720

И от " зажравшегося " обращение к народу Казахстана с просьбой простить и понять .
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