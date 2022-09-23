Казахстан вновь будет праздновать День Республики 25 октября.

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Гость 22 Сентября 2022 в 22:44:03
Поправки устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября и государственным праздником День Независимости – 16 декабря.
"В соответствии с данным законом 25 октября утверждается национальным праздником, Днем республики. Это историческое и очень важное решение. Независимость нашей страны действительно начинается с этой даты. Поэтому утверждение этого дня как национального праздника – важный шаг с точки зрения государственности и суверенитета. Надеемся, что в дальнейшем этот праздник внесет свой вклад в популяризацию и укрепление независимости", – сказал Маулен Ашимбаев.
Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Казахстане, признаются праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством. Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями.
В 2009 году День Республики был исключен из календаря официальных праздников. Вернуть празднование Дня Республики предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне. Также глава государства подчеркивал, что важность Дня независимости 16 декабря также будет сохранена, однако отмечать его будут иначе.
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