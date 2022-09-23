Новый завод открылся в индустриальной зоне Алматы

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danilov 23 Сентября 2022 в 15:04:59
В частности, 4 вида тест-систем: экспресс-тесты, ПЦР-тесты, ИФА-тесты, чашки Петри.
Ерболат Досаев лично побывал на открытии завода ТОО «Каз-Диа-Тест», подчеркнув, что реализация подобного проекта актуальное и своевременное решение:
«Пандемия коронавируса наглядно показала, что богатство «номер один» – это здоровье. Поэтому наличие собственных систем тестирования – важный шаг, достижение не только для города Алматы, но и для всего Казахстана, для всей системы здравоохранения в целом».
Ещё раз отметим значимость и масштаб этого события.
Мощность завода – 1,83 млн тестов в год. Стоимость проекта – 4,6 млрд тенге, завод построен за счёт частных инвестиций. Главными акционерами являются Диас Атамкулов и Дэнис Ван Дэн Вейх.
На базе завода «Каз-Диа-Тест» планируется создание 65 новых рабочих мест.
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