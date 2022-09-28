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В Казахстане
В Казахстане начали ограничивать вещание российских каналов
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danilov 28 Сентября 2022 в 11:38:25
С 5 октября 2022 года оператор сотовой связи Beeline Kazakhstan отказывается от трансляции нескольких российских телеканалов на "TV Интернет Дома" и в сервисе BeeTV.

Как говорится в сообщении оператора, среди прочих прекращается вещание каналов: "Победа", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "ТВ Центр" и "Россия 24".

Удаленные каналы, входившие в раздел BeeTV Free, меняются на "Еврокино", "Любимое Кино", "1HDmusic" и "Еда Премиум HD". А в подписке TV 100 на BeeTV появляется 16 региональных каналов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 28.09.2022 в 11:55:56   # 803585
Ну и что? В чем трагедия то
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  Hairless 28.09.2022 в 12:05:10   # 803589
Цитата: Konstant от 28.09.2022 05:55:56
Ну и что? В чем трагедия то

Скорее всего, в некотором в оттоке абонентов с BeeTV
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  lado 28.09.2022 в 12:26:48   # 803596
Ну так отлично же! Хоть эту мерзкую рожу сливного бачка не будут смотреть. Одна пропаганда оттуда льется целыми днями.
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  stasik02 28.09.2022 в 12:36:09   # 803597
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