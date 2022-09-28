В Казахстане начали ограничивать вещание российских каналов

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danilov 28 Сентября 2022 в 11:38:25
Как говорится в сообщении оператора, среди прочих прекращается вещание каналов: "Победа", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "ТВ Центр" и "Россия 24".
Удаленные каналы, входившие в раздел BeeTV Free, меняются на "Еврокино", "Любимое Кино", "1HDmusic" и "Еда Премиум HD". А в подписке TV 100 на BeeTV появляется 16 региональных каналов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Konstant от 28.09.2022 05:55:56
Ну и что? В чем трагедия то
Ну и что? В чем трагедия то
Скорее всего, в некотором в оттоке абонентов с BeeTV
Цитата: Konstant от 28.09.2022 05:55:56
Ну и что? В чем трагедия то
Ну и что? В чем трагедия то
Никакой трагедии нет. Только радость