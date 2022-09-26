Руководство ЕС недовольно результатом выборов в Италии

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danilov 26 Сентября 2022 в 11:13:15
Дело в том, что прямо сегодня в Италии проходят выборы в парламент, результаты которых очень расстраивают руководство ЕС. Победу на них прочат сильно правым партиям. Самый высокий рейтинг — около 25% — у партии «Братья Италии», которой руководит Джорджа Мелони. В совокупности с рейтингами других дружественных партий «Лиги»Матео Сильви и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, коалиция правых сил получит более 45% голосов. А это максимально антилиберальные настроения: Джорджа Мелони - сторонница «натуральной семьи», противница ЛГБТ, теории полов, мигрантов, расизма и исламского фундаментализма, а сама партия - прямая наследница Муссолини, который, как мы помним, был сторонником Гитлера.
В Брюсселе так расстроены прогнозами выборов, что сегодня случился настоящий дипломатический скандал - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен буквально сказала следующее: «Если выборы в Италии пойдут в таком направлении, у нас есть инструменты влияния, как в случае с Польшей и Венгрией».
По сути истеблишмент ЕС транслировал буквально следующее: если итальянцы посмеют проголосовать не так, как надо, будет вмешательство. Маттео Сальвини публично потребовал уважать «голос свободного, демократического и суверенного итальянского народа». Люди выходят на улицы, в Италии проходят массовые протесты и волнения.
Особое беспокойство европейского истеблишмента вызывает то, что приход к власти несистемных правых усугубит раскол “коллективного Запада”. Если Италия начнёт торпедировать решения Брюсселя - по энергетике, мигрантам или внешней политике - то ей тоже придётся грозить санкциями в духе тех, что применяются против Венгрии.
Однако Италия - гораздо большая по размеру экономика, чем Венгрия. И Банк Италии вместе с Бундесбанком и Банком Франции является краеугольным камнем системы евро. На фоне энергокризиса еврозона уже переживает не лучшие времена - а в случае начала противостояния Брюсселя и Рима ей грозят новые потрясения. Бегство капиталов и предприятий из Европы ещё ускорится - за которым последует и неизбежный кризис политической модели Евросоюза.
Джорджа Мелони - следующий премьер Италии.
Ей 45 лет, она была министром по делам молодёжи при Берлускони, симпатизирует идеям Муссолини и считает ЛГБТ-лобби таким же злом, как исламистский терроризм.
Римский триумвират - Сальвини, непотопляемый Берлускони и Мелони. Все трое - тайные или явные русофилы, замеченные в симпатиях к Путину. На фоне российско-украинского конфликта их взгляды сильно изменились, но председатель совета министров Италии Энрико Летта заявил, что «если правые победят, первым праздновать их победу будет Путин». Ну вот, правые победили.
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