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danilov 28 Сентября 2022 в 11:45:38
«Обладая большим человеческим, интеллектуальным и научным потенциалом, Казахстан выступает уникальным пространством для развития инноваций, цифрового производства и творчества. Не секрет, что сегодня именно цифровая трансформация является определяющим фактором конкурентоспособности не только отдельных компаний, но и целых стран и регионов», - сказал в среду Токаев, открывая пленарное заседание международного технологического форума Digital Bridge 2022.
Как уточнил глава государства, по прогнозам экспертов, через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будет базироваться на цифровых платформенных моделях.
«В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве. Прочный задел для этого уже имеется. Сегодня наша страна входит в топ-30 рейтинга самых оцифрованных государств ООН, опережая многие развитые страны. Следует отметить, что Казахстан четко определился с вектором развития цифровизации как с содержательной, так и с институциональной стороны», - добавил президент.
По его словам, одним из важных приоритетов является также и сфера Government to citizens, то есть оказание услуг гражданам.
«С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех. Для этого предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления – Invisible Government («Невидимое правительство»). Его суть заключается в том, что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах. Широкий массив мер и решений, принимаемых государством, невидим для гражданина – он видит только конкретный результат», - сказал Токаев.
Причем госуслуги, добавил он, оказываются не только через государственные сервисы, но и налажено конструктивное взаимодействие с частным сектором.
«Нашим гражданам не требуется иметь при себе и предъявлять удостоверение личности, водительские права, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке и еще 15 видов документов. Эта работа, безусловно, продолжится», - подчеркнул президент.
Он отметил, что «на сегодняшний день можно по праву сказать, что в Казахстане созданы очень хорошие условия для развития IT-сектора».
«Это касается как регуляторной базы, так и специальных площадок с уникальными режимами и инструментами для развития IT-бизнеса. Мы создали международный технопарк IT-стартапов Аstana Hub, где действует особый налоговый и визовый режим. Более 900 компаний уже стали его резидентами и успешно работают на казахстанском и международном рынках. Кроме того, в Алматы создан IT-кластер, действующий на базе специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий». Его особенность заключается в экстерриториальном резидентстве и применении преференциального режима. В целом, развитие IT сектора – важный и постоянный приоритет государственной политики. Недавно будучи в США я провел встречи с руководством таких компаний, как Microsoft, Epam, Coursera. И были достигнуты конкретные договоренности об углублении сотрудничества с Казахстаном и локализации в нашей стране», - сообщил глава государства.
Безусловно, отметил он, цифровизация невозможна без современной и развитой инфраструктуры, в том числе в сельской местности.
«Поэтому Казахстан последовательно создает цифровую инфраструктуру, сопряженную с международными коридорами и трансграничными потоками данных. Совместно с азербайджанскими партнерами начата работа на транскаспийском участке для подключения к мировым центрам концентрации трафика. Речь идет о Юго-Восточной Азии и Европе», - уточнил Токаев.
https://kaztag.kz/ru/news/perekhod-k-novomu-formatu-tsifrovizatsii-nevidimomu-pravitelstvu-anonsiroval-tokaev
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