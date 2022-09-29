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«Джеки? Где Джеки?»
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danilov 29 Сентября 2022 в 12:09:45
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shlenchak
29.09.2022 в 12:53:43
# 803652
Мдаааа тяжко однако с таким диагнозом страной рулить
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Konstant
29.09.2022 в 13:30:56
# 803654
Да что толку что он такой? Там другие рулят
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titus
29.09.2022 в 13:37:54
# 803655
В случае провала, спишут на старика что оказывается это у него с головой было не все в порядке
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lado
29.09.2022 в 13:42:11
# 803657
Нет бы Трампа выбрать - проклятое левачьё выбрало самоходного деда на перфокартах. Этому дураку старому давно пора на ранчо своем в кресле-качалке сидеть, а он на таком важном посту сидит. Зато проклятые леваки довольны.
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