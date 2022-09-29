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Новый Премьер-министр Италии Мелони отчихвостила Макрона
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danilov 29 Сентября 2022 в 14:17:03
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Zoggyla
29.09.2022 в 15:04:40
# 803658
Пылкая дамочка. Мир узнал " новые" факты "проделок" Макрона)
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stasik02
29.09.2022 в 15:42:28
# 803660
Она еще забыла рассказать про казахских детей, который в ужасных условиях за гроши добывают уран на французских компаниях. Как им тяжело, как с ними жестоко обращаются их французике хозяева.
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