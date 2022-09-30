Токаев: Некоторые силы из-за рубежа намерены посеять смуту в Казахстане

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danilov 30 Сентября 2022 в 13:11:28
«После объявления выборов усилилось распространение различной лживой информации, фейков, активизировались кибератаки. И это неспроста. Определенные внешние силы таким образом намерены посеять смуту в нашей стране. Они хотят воспрепятствовать позитивным изменениям в Казахстане. Но мы не свернем с избранного курса», - заявил Токаев во время визита в область Абай.
Президент отметил, что после объявления выборов возможны различные дискуссии. Но могут появиться и те, кто высказывает идеи, противоречащие интересам нашей страны, и даже распространяет ложную информацию. По его мнению, необходимо остерегаться этого.
«Они даже организуют информационную атаку на нашу страну. Все это мы видим. И здесь мы не должны забывать, что есть и такие негативные тенденции, которые угрожают стране», - отметил президент.
Токаев сказал, что укрепился баланс между ветвями власти. Утвердился принцип «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство».
«Это будет президентская Республика. Действительно, президент, возглавляемый страной, должен быть компетентным, сильным. В противном случае мы можем столкнуться с беспорядками, как в некоторых других странах. А такая ситуация приносит страдания нашему народу», - отметил президент.
По его словам, в следующем году депутаты мажилиса и маслихата избираются по новому подходу, то есть по смешанной системе. Главы регионов будут выбраны альтернативным путем. Внедрен метод прямых выборов сельских акимов. Политическим партиям были предоставлены новые возможности.
Он также обратил внимание на то, что в стране должна утвердиться идеология ответственности. Он отметил, что витуация в мире стала более сложной. В таких условиях мы должны объединиться и объединиться всей нацией.
«Каждый политик, общественный деятель, журналист, блогер или вообще граждане должны чувствовать ответственность за свои слова и поступки. Сейчас каждое наше дело должно отвечать интересам государства. У нас нет родины, кроме Казахстана», - сказал Токаев.
Он также заявил о людях за рубежом, которые не видят наших достижений.