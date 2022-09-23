Токаев обеспокоен снижением уважения и взаимного доверия в казахстанском обществе

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danilov 30 Сентября 2022 в 14:36:27
«Президент высказал обеспокоенность в связи с тем, что в обществе снижается уважение и взаимное доверие», - говорится в сообщении по итогам встречи Токаева с общественностью области Абай в пятницу.
Как признался президент, ситуация его очень тревожит.
«Жестокость и недоверчивость, равнодушие и безразличие – опасные черты, которые могут привести народ в пропасть. Если мы хотим сплотиться, в первую очередь необходимо прививать молодежи нравственные качества. Нам нужны солидарность и братство. Лучше всех об этом сказал Абай: «Если в ближнем не видишь ты друга, напрасны все твои дела». Давайте же будем помнить эту заповедь великого мыслителя!» - подчеркнул глава государства.
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