План Илона Маска:

Цитата: KS от

Цитата: СССР от

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Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго. Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.

Извините что встреваю, а причем тут Хабаровск!? Насчет Каталонии, так это автономия Испании, Тибет и Тайвань часть Китая, а то что они в одностороннем порядке провозгласили себя независимыми, ну пусть будет так! Тайвань только частично признанна, а другие ведь нет, аналогичная ситуация и с Крымом, только потом народ Крыма волеизъявила присоединиться к России! Да, и вопрос тут о присоединении к государству, а не просто отделения! Так что там в Хабаровске, там что, референдум был?!