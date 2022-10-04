План Илона Маска:

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Гость 03 Октября 2022 в 23:13:25
- Повторить выборы присоединенных регионов под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа.
- Крым признать в составе России, как это и есть с 1783 года (до ошибки Хрущева).
- Водоснабжение Крыма обеспечено.
- Украина остается нейтральной.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ЛиКа от 04.10.2022 04:16:50
"Стоимость акций компании “Tesla” упала на 9% за час после публикации этого Твиттера. Дорого, однако, миротворить."
"Стоимость акций компании “Tesla” упала на 9% за час после публикации этого Твиттера. Дорого, однако, миротворить."
Опередили , хотел как раз написать
Если сделать как предложил Маск, то что делать если север Казахстана захочет отделиться?
Если не сделать так-как сказал Маск, то сколько еще погибнут?
Может предложить те кто хочет быть с Россией ехать в Россию, те кто с Украиной ехать в Украину при условии что гражданство предоставят сразу-же, кредиты заберут с собой или нажитое. Украинские земли останутся Украине, Крым Россие (он ей нужнее).
Если сделать как предложил Маск, то что делать если север Казахстана захочет отделиться?
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Цитата: СССР от 04.10.2022 06:22:08
Quote:
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Quote:
Если сделать как предложил Маск, то что делать если север Казахстана захочет отделиться?
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Цитата: KS от 04.10.2022 07:05:49
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Цитата: СССР от 04.10.2022 06:22:08
Quote:
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Quote:
Если сделать как предложил Маск, то что делать если север Казахстана захочет отделиться?
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
KS- А как быть с Мексикой?)
"Обширные территориальные потери Мексики, составившие около 55 % государственной территории, в результате которых США были отданы Верхняя Калифорния и Новая Мексика — земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. "
Для баланса могли бы и добавить, ан нет)
KS, у нас все будет хорошо, если не будут вмешиваться США и Бриты. Где они - там раздор, война, крах, кровь и слезы. Для США - это просто бизнес и выравнивание своего экономического положения.
Цитата: KS от 04.10.2022 07:05:49
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Цитата: СССР от 04.10.2022 06:22:08
[quote].
[quote].
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Извините что встреваю, а причем тут Хабаровск!? Насчет Каталонии, так это автономия Испании, Тибет и Тайвань часть Китая, а то что они в одностороннем порядке провозгласили себя независимыми, ну пусть будет так! Тайвань только частично признанна, а другие ведь нет, аналогичная ситуация и с Крымом, только потом народ Крыма волеизъявила присоединиться к России! Да, и вопрос тут о присоединении к государству, а не просто отделения! Так что там в Хабаровске, там что, референдум был?!
Цитата: ЛиКа от 04.10.2022 07:24:44
KS- А как быть с Мексикой?)
"Обширные территориальные потери Мексики, составившие около 55 % государственной территории, в результате которых США были отданы Верхняя Калифорния и Новая Мексика — земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. "
Для баланса могли бы и добавить, ан нет)
KS, у нас все будет хорошо, если не будут вмешиваться США и Бриты. Где они - там раздор, война, крах, кровь и слезы. Для США - это просто бизнес и выравнивание своего экономического положения.
Цитата: KS от 04.10.2022 07:05:49
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Цитата: СССР от 04.10.2022 06:22:08
Quote:
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Quote:
Если сделать как предложил Маск, то что делать если север Казахстана захочет отделиться?
У нас всё хорошо и нет никаких предпосылок для этого.
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
KS- А как быть с Мексикой?)
"Обширные территориальные потери Мексики, составившие около 55 % государственной территории, в результате которых США были отданы Верхняя Калифорния и Новая Мексика — земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. "
Для баланса могли бы и добавить, ан нет)
KS, у нас все будет хорошо, если не будут вмешиваться США и Бриты. Где они - там раздор, война, крах, кровь и слезы. Для США - это просто бизнес и выравнивание своего экономического положения.
Вставил.
А что делать с Калифорнией (ВВП чуть меньше Германии, и гораздо больше Франции), или Техасом отделится хотят?
У вас все будет хорошо? А вы живете в Украине или России? Нет?! То это не у вас!
П. С. Все остальные Юта, Нью Мексико не хотят отделятся, нищие они (штаты).
П. П. С. Ой, а что это в Украине и России из-за России - раздор, война, крах, кровь и слезы? Или это другое?
Цитата: jumanjiqz от 04.10.2022 07:43:53
Извините что встреваю, а причем тут Хабаровск!? Насчет Каталонии, так это автономия Испании, Тибет и Тайвань часть Китая, а то что они в одностороннем порядке провозгласили себя независимыми, ну пусть будет так! Тайвань только частично признанна, а другие ведь нет, аналогичная ситуация и с Крымом, только потом народ Крыма волеизъявила присоединиться к России! Да, и вопрос тут о присоединении к государству, а не просто отделения! Так что там в Хабаровске, там что, референдум был?!
Цитата: KS от 04.10.2022 07:05:49
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Цитата: СССР от 04.10.2022 06:22:08
[quote].
[quote].
Возможно, но, что делать с Хабаровском, Каталонией, Тайванем, Тибетом. Список можно продолжать долго.
Извините что встреваю, а причем тут Хабаровск!? Насчет Каталонии, так это автономия Испании, Тибет и Тайвань часть Китая, а то что они в одностороннем порядке провозгласили себя независимыми, ну пусть будет так! Тайвань только частично признанна, а другие ведь нет, аналогичная ситуация и с Крымом, только потом народ Крыма волеизъявила присоединиться к России! Да, и вопрос тут о присоединении к государству, а не просто отделения! Так что там в Хабаровске, там что, референдум был?!
Кто даст провести референдум в Хабаровске?
И, добавлю про коррупцию. Не Хантер ли Байден был замечен в даче взятки на Украине? Нееет, не он, он не мог. В Америке коррупции нет, лоббирования интересов корпораций - нет. Да и интересов США к Украине тоже нет. Сказки Путина это всё.
Цитата: KS от 04.10.2022 08:03:48
Кто даст провести референдум в Хабаровске?
Кто даст провести референдум в Хабаровске?
Сидя там он видать путает Хабаровск с Калининградом. Про Хабаровск чистейший бред, но Калининград в нынешней ситуации военным путем схарчить как два пальца об асфальт
Цитата: ЛиКа от 04.10.2022 08:10:32
KS - а разве возникло бы это "другое" без вмешательства НАТО во главе с США. Зачем было нарушать договоренности о нерасширении НАТО в восточном направлении с потенциальной возможностью вхождения Украины в альянс, создавая тем самым угрозу для России? Как думаете, какая будет реакция США, если РФ примет зеркальные шаги на границе Америки?
И, добавлю про коррупцию. Не Хантер ли Байден был замечен в даче взятки на Украине? Нееет, не он, он не мог. В Америке коррупции нет, лоббирования интересов корпораций - нет. Да и интересов США к Украине тоже нет. Сказки Путина это всё.
KS - а разве возникло бы это "другое" без вмешательства НАТО во главе с США. Зачем было нарушать договоренности о нерасширении НАТО в восточном направлении с потенциальной возможностью вхождения Украины в альянс, создавая тем самым угрозу для России? Как думаете, какая будет реакция США, если РФ примет зеркальные шаги на границе Америки?
И, добавлю про коррупцию. Не Хантер ли Байден был замечен в даче взятки на Украине? Нееет, не он, он не мог. В Америке коррупции нет, лоббирования интересов корпораций - нет. Да и интересов США к Украине тоже нет. Сказки Путина это всё.
Дать взятку на Украине не равно дать взятку в США, было-бы в США сидел бы лет 400.
Лоббирование есть, видимо поэтому массовой коррупции нет!
Если НАТО виновато, что Финов не хлопнули?
Хантер с*ка байден и его папаша… слов нет…
П. С. Нет массовой коррупции, и есть индивидуальные случаи коррупции.
Цитата: acid от 04.10.2022 08:14:45
Сидя там он видать путает Хабаровск с Калининградом. Про Хабаровск чистейший бред, но Калининград в нынешней ситуации военным путем схарчить как два пальца об асфальт
Цитата: KS от 04.10.2022 08:03:48
Кто даст провести референдум в Хабаровске?
Кто даст провести референдум в Хабаровске?
Сидя там он видать путает Хабаровск с Калининградом. Про Хабаровск чистейший бред, но Калининград в нынешней ситуации военным путем схарчить как два пальца об асфальт
Хабаровск, запросто и к сша примкнут и к Японии или Корее. Нет у хабаровчан интереса быть в России, только вот не предлагают им референдум.
П. С. Много хабаровчан знакомых, обижает их Москва.
"Хантер с*ка байден и его папаша… слов нет…"
- хоть в чем-то наши взгляды совпадают)