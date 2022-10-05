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Политика
Переговоры о возможности открытия завода Toyota в Казахстане
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Гость 05 Октября 2022 в 12:16:02
Ведутся переговоры об открытии в Казахстане завода японской корпорации Toyota. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Спикер подчеркнул, что обсуждения идут только на уровне бизнеса.

"Понятно, наши производители ведут переговоры как бизнес с бизнесом. С госорганом эти вопросы бизнес-корпорации обсуждать, наверное, не будут, потому что это чисто технические вопросы: сколько кто денег вкладывает, какие компетенции, насколько они готовы к рынку сбыта", - заметил глава МИИР.
Министр не стал утверждать, что завод точно откроется.

"Ведутся переговоры, получится или нет - не знаю. Но если Toyota откроется, я думаю, что это будет один из самых сильных успехов нашей страны", - подытожил Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.

Ранее сообщалось, что Toyota закрывает завод в России. По данным местных СМИ, решение приняли из-за сложившейся геополитической ситуации.
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  Орыс 05.10.2022 в 12:24:00   # 803848
У нас хватает автозаводов
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