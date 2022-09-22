Студент-первокурсник убит в общежитии в Шымкенте

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danilov 22 Сентября 2022 в 17:30:31
«Ночью 22 сентября в дежурную часть УП Аль-Фарабийского района города Шымкента от бригады скорой помощи поступило сообщение об обнаружении в общежитии одного из колледжей трупа студента первого курса. Как показали очевидцы, один из студентов ударил парня в грудь, а другой в плечо. В результате ему внезапно стало плохо. Студенты вызвали скорую, однако прибывшие медицинские работники не успели оказать помощь молодому человеку, который скончался до их приезда», - говорится в сообщении в четверг.
Возбуждено уголовное дело по статье 106 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РК.
«Обстоятельства происшествия выясняются. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили полицейские.