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Шымкент
Студент-первокурсник убит в общежитии в Шымкенте
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danilov 22 Сентября 2022 в 17:30:31
Студент-первокурсник убит в общежитии в Шымкенте, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«Ночью 22 сентября в дежурную часть УП Аль-Фарабийского района города Шымкента от бригады скорой помощи поступило сообщение об обнаружении в общежитии одного из колледжей трупа студента первого курса. Как показали очевидцы, один из студентов ударил парня в грудь, а другой в плечо. В результате ему внезапно стало плохо. Студенты вызвали скорую, однако прибывшие медицинские работники не успели оказать помощь молодому человеку, который скончался до их приезда», - говорится в сообщении в четверг.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РК.

«Обстоятельства происшествия выясняются. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили полицейские.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 22.09.2022 в 18:45:17   # 803314
Это в каком колледже так ребятишки развлекаются? Дедовщина, поди? Или территориальные тёрки
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