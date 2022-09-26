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Шымкент
В Шымкенте полицейские задержали автомашину с подложными номерами
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danilov 26 Сентября 2022 в 14:51:48
В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники Центра оперативного управления ДП г. Шымкент с помощью приложения "Сергек- Коргау" заметили ВАЗ-21014 с подложными госномерами. Как оказалось водитель сменил российские номера на казахстанские.



Патрульные полицейские остановили авто и в отношении местного жителя составили административный протокол в соответствии со ст. 590 ч. 4 "управление транспортным средством заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками" КоАП РК, а собранные материалы направили в суд для принятия решения.

Только с момента введения приложения "Сергек-Коргау" на дорогах мегаполиса выявлено 123 964 административных нарушений, в том числе 62 водителей, управлявших автотранспортом с подложными ГРНЗ.

ДП г. Шымкент.
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  M54 26.09.2022 в 16:30:59   # 803505
Скромняга тот еще
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