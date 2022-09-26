В Шымкенте полицейские задержали автомашину с подложными номерами

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danilov 26 Сентября 2022 в 14:51:48
Патрульные полицейские остановили авто и в отношении местного жителя составили административный протокол в соответствии со ст. 590 ч. 4 "управление транспортным средством заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками" КоАП РК, а собранные материалы направили в суд для принятия решения.
Только с момента введения приложения "Сергек-Коргау" на дорогах мегаполиса выявлено 123 964 административных нарушений, в том числе 62 водителей, управлявших автотранспортом с подложными ГРНЗ.
ДП г. Шымкент.