А у корейцев что ещё происходит?!

Баллистическая ракета Hyunmoo-2, которую военные Южной Кореи запустили во время учений с американцами в ответ на ракетные испытания Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), упала на полигоне вскоре после пуска, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

По информации издания, жители города Каннын (провинция Канвондо) в северо-восточной части страны рассказали, что 4 октября примерно в 01:00 по местному времени в небе была видна яркая вспышка и слышен сильный гул.



Военные Южной Кореи рассказали о том, что на базе, где были испытания, упала ракета, пострадавших нет.