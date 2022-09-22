Бегут от мобилизации

Как президент России косплеит Сталина

21 сентября В.В. ПУТИН выступил с обращением к народам России, в котором рассказал о своем видении развития событий в Украине и объявил о "частичной" мобилизации. В обращении, посвященном трагическим темам, интонация должна была соответствовать высоким образцам трагедии. Но, если прислушаться, в нем явственно звучат нотки фарса.

Путин косплеит Сталина

Уже первый абзац путинского обращения – это подражание знаменитому выступлению СТАЛИНА по радио 3 июля 1941 г. Напомню, оно начиналось следующими словами: "Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!".



Путин начинает свое обращение так: "Обращаюсь сегодня к вам: ко всем гражданам нашей страны, к людям разных поколений, возраста и национальности, к народу нашей великой Родины, ко всем, кого объединяет большая историческая Россия, к солдатам и офицерам, добровольцам, которые сейчас сражаются на передовой, находятся на боевом посту, к нашим братьям и сестрам – жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, других освобожденных от неонацистского режима районов".

Конечно, это недословное повторение, но смысловое и интонационное подражание очевидно. Причем это подражание близко к пародии.



И. Сталин обращался к народу как лидер государства, ставшего жертвой агрессии и терпящего тяжелые поражения на поле боя, что он и признал в своем выступлении.

В. Путин обращается к народу как лидер государства-агрессора, при этом не признающий очевидные военные неудачи.



Поэтому и получается, что речь Сталина полна трагизма, а речь Путина сильно отдает пародией.

Правда и ложь

Сталин мог позволить себе говорить суровую правду. Из приказа №227 от 28.07.1942 г.: "Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток (…) Отступать дальше— значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину".



В. Путин себе такого позволить не может: "Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и поселки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит". Мы знаем, что это не так - заслуживающей доверия информации о том, как реально идут боевые действия достаточно много.

Комментировать слова ШОЙГУ о потерях сторон даже не буду. Их высмеяли без меня.



За Сталиным была моральная правота, поэтому он мог позволить себе говорить самую суровую правду. Хорошо известно, что суровый приказ №227 способствовал поднятию морального духа в Красной Армии.



За Путиным моральной правоты нет, поэтому все его обращение состоит из недостоверной информации. Причем, ее недостоверность очевидна всем. Поэтому обращение скорее деморализует, чем поднимает моральный дух.



Неправда, которую легко опровергнуть, уничтожает весь трагический пафос, который В. Путин стремился вложить в свое обращение, усиливая фарсовые нотки.