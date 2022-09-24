▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
В мире
«Перестаньте хотеть иметь детей. Женщины — не машины для выпуска детей»
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
Гость 24 Сентября 2022 в 11:56:42
В Великобритании с помощью социальной рекламы началась пропаганда, запрещающая женщинам иметь детей.
840x840
( 127.8Кб)
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
PLEXus
24.09.2022 в 12:09:08
# 803428
Приедут мигранты и сделают за вас.
поощрить
|
покарать
Софруджу
24.09.2022 в 14:27:57
# 803434
Не совсем так. Реклама лишь запрещает рассматривать женщину как детородную машину. Типа, женщина тоже человек и вольна распоряжаться своей жизнью, а не только рожать детей. По-моему. там об этом, а не о запрете
поощрить (1)
|
покарать
lado
24.09.2022 в 16:33:41
# 803440
Гениально! Пусть лучше всякие чурки понаехавшие и прочие арабесы плодятся. А что белые люди такими темпами в меньшинстве будут - это никого не волнует?
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь