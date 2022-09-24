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В мире
«Перестаньте хотеть иметь детей. Женщины — не машины для выпуска детей»
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Гость 24 Сентября 2022 в 11:56:42
В Великобритании с помощью социальной рекламы началась пропаганда, запрещающая женщинам иметь детей.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  PLEXus 24.09.2022 в 12:09:08   # 803428
Приедут мигранты и сделают за вас.
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  Софруджу 24.09.2022 в 14:27:57   # 803434
Не совсем так. Реклама лишь запрещает рассматривать женщину как детородную машину. Типа, женщина тоже человек и вольна распоряжаться своей жизнью, а не только рожать детей. По-моему. там об этом, а не о запрете
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  lado 24.09.2022 в 16:33:41   # 803440
Гениально! Пусть лучше всякие чурки понаехавшие и прочие арабесы плодятся. А что белые люди такими темпами в меньшинстве будут - это никого не волнует?
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