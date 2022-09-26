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В мире
Сегодня в Риме сняли флаг Евросоюза
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GoodZone 26 Сентября 2022 в 17:38:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 26.09.2022 в 23:38:03   # 803516
Надо было им с этой высоты сбросить манделяйн.
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  Konstant 27.09.2022 в 00:20:06   # 803523
Либо план по развалу ивропы.. а прчему нет?
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