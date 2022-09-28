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В мире
Борис Моисеев умер
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Гость 27 Сентября 2022 в 21:52:53
На 69-м году жизни скончался российский и советский певец Борис Моисеев, информируют «Известия».
Об этом 27 сентября сообщил арт-директор артиста.
Летом стало известно, что артист перенес два инсульта, частично его парализовало.
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