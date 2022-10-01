Галопом по Европам #801

Quote:
Дагестанский боец ММА Вагаб Вагабов поделился мнением о частичной мобилизации объявленной в России.
— У меня узкий круг общения. Мы разговариваем о том, о чем нам нужно. Да, печально все это, конечно. Но я и мой круг живем так, чтобы не поддаваться панике. Вот есть ситуация, да? Я всем сердцем убежден, что будет то, что предопределил Всевышний. А так, конечно, неприятно все это. Сейчас вообще мобилизация, людей забирают.
— Под мобилизацию можете попасть?
— Я? Да куда? Мирный житель! Всякое может быть. Шутки шутками, но... Когда все начиналось, даже далекие от политики люди в Дагестане клеили на машинах «За Россию», радовались. А чему радовались – не знали. Сейчас – ну, давайте, берите в руки оружие, идите! Так где вы?
— Где?
— Все справки делают, болеют, прописку меняют. Прячутся. Это касается чисто моего региона.
на самом деле мобилизация в каком то смысле даже полезна, она поможет обществу избавиться от всех зиганутых ура патриотов, так что вперед солдаты путина и не возвращайтесь
Quote:
Игорь Стрелков
вчера в 15:57
https://kenigtiger.livejournal.com/2185824.html
Итак, что происходит под Лиманом? - По совокупности косвенных данных можно сказать, что Лиман окружен. Непонятно пока - полное окружение или оперативное, но - как минимум - все дороги к городу либо перехвачены противником, либо находятся под прямым огневым воздействием.
Откровенно говоря, рассматривая со стороны (вынужденно) оборонительную операцию наших войск в районе Лимана-Ямполя-Дробышево - я изначально предполагал, что она носит "сдерживающий" характер. То есть - противник - наступающий на ВТОРОСТЕПЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ (для нас) и расходующий здесь резервы для достижения более "медийного", чем решительного военного результата - изначально сдерживался не самыми боеспособными подразделениями (БАРСы без тяжелого вооружения) с одной лишь целью - дать ему указанные резервы израсходовать и выиграть время, за которое главные силы 20-й общевойсковой армии сумеют восстановиться после тяжелого поражения под Балаклеей-Купянском-Изюмом, пополниться мобилизованными и укрепиться на новых рубежах восточнее Лимана.
Также я предполагал, что противник ведет под Лиманом "вспомогательное" (или вообще отвлекающее) наступление, маскируя им свой предполагаемый главный удар на Запорожском фронте, а также пытаясь отвлечь оттуда наши резервы. Собственно, я и сейчас считаю данную опасность вполне вероятной, - поскольку - в отличие от района Лимана - прорыв врага где-нибудь под Пологами или южнее Угледара - грозит крушением фронта и угрозой окружения всей нашей Херсонской группировки, выходом врага к Крымским Перешейкам и - в результате - к стратегическому поражению ВС РФ с непредсказуемыми общими последствиями.
Почему я считал и считаю, что жесткое удержание района Лимана для нас очень затруднительно, а его сдача - не критична? Потому, что:
- в условиях сохраняющегося общего превосходства противника в живой силе в 3-4 раза - его наступательные боевые действия в лесистой и сильно пересеченной местности а-приори могут и будут иметь успех. Никаким превосходством в артиллерии и авиации (не столь уж и значительным) парировать постоянное давление пехотных групп противника при недостатке собственной пехоты - в таких условиях полностью невозможно;
- Захват района Лимана (только Лимана - речь не о Сватове, на пример) - не дает противнику дальнейшего стратегического развития. Максимум - оперативно-тактическое, не более того.
В таких условиях перед нашими войсками могла ставиться задача на максимально-долгое удержание района и нанесение противнику максимальных потерь, но никак не на жёсткую оборону.
Отсюда - получив информацию об оставлении нашими подразделениями Дробышево и Ямполя - я предположил, что наши войска оттягиваются из возникшего "мешка" в целях дальнейшей организованной эвакуации самого Лимана. Я-бы так и сделал.
А вот теперь перейдем к тому, что имеем на данный момент в реальности: а имеем мы как минимум оперативное (а то и полное - у меня нет точных данных) ОКРУЖЕНИЕ. Которое в срочном порядке сейчас пытаются прорывать извне. (А противник - надо думать - тоже не сидит сложа руки и лупит по деблокирующим силам из всего имеющегося дальнобойного вооружения. С соответствующими потерями).
Так вот - почему отход из Лимана не был заранее обезпечен вводом в "коридор" достаточных для его удержания и прикрытия отхода сил - на это у меня ответа не имеется. Поэтому полностью отвергнуть тезис ув. Андрея "Мурза" о предательстве - я не могу. Но все-же с большей долей вероятности я предполагаю НЕПРОХОДИМЫЙ КРЕТИНИЗМ И НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОМАНДОВАНИЯ. Неустранимый в условиях ,когда за все многочисленные и регулярно повторяющиеся провалы никто не отвечает ,кроме откровенных "стрелочников".
Искренне надеюсь, что наши попавшие в окружение в Лимане подразделения (там их, в общем-то - немного - и по количеству, и по численности) будут быстро деблокированы и успешно отведены. В противном случае - относительно незначительное оперативно-тактическое поражение превратится в колоссальный моральный удар по нашей армии и - наоборот - в огромный моральный успех для ВСУ.
https://kenigtiger.livejournal.com/2185824.html
https://vk.com/idzapara0909
Петушок против только алкашей мог щемить. А очко-то жим-жим сделало
Quote:
ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. Предисловие
Quote:
Отрывок из предисловия к книге Егора Гайдара «Гибель империи. Уроки для современной России», которую он написал ещё в 2006 году. Книга посвящена проблемам, с которыми сталкиваются авторитарные режимы в полиэтнических государствах, чья экономика в значительной степени зависит от непредсказуемых колебаний цен на топливно-энергетические ресурсы.
Постимперская ностальгия, которой ныне пронизано российское сознание, не у нас впервые замечена. Такое уже случалось в истории, и не раз. Советский Союз – не первая распавшаяся в XX в. империя, а последняя. Из числа государственных образований, которые в начале XX в. называли себя империями, к концу столетия не осталось ни одного. Примеров апелляции к постимперской ностальгии в современной России не счесть.
То, что до тебя той же болезнью страдали многие, – слабое утешение. Это было с другими и давно. То, что происходит с нами, – реалии сегодняшнего дня. Отождествление государственного величия и имперскости делает адаптацию к утрате статуса великой державы непростой задачей для национального сознания бывшей метрополии. Эксплуатация постимперского синдрома эффективный способ получить политическую поддержку. Концепция империи как государства мощного, доминирующего над другими народами – продукт, продать который так же легко, как кока-колу или памперсы. Чтобы рекламировать его, интеллектуальные усилия не требуются.
Проблема страны, столкнувшейся с постимперским синдромом, в том, что разжечь чувство ностальгии по утраченной империи легко. Призывы к ее восстановлению на практике не реализуемы. Сказать: «восстановление империи – благо для народа» не трудно. Этот лозунг обречен на популярность. Но реальность в том, что возродить империю невозможно. Ностальгия по территориально интегрированным империям сильнее, дольше, глубже, чем по заморским.
Характерный пример – конец Германской империи. До начала осени 1918 г. германские власти убеждали народ, что победа близка. Когда в октябре-ноябре крушение немецкой военной машины стало очевидным, капитуляция – неизбежной, общество не было к этому готово. Отсюда легкость формирования мифа о «Германии, которая никогда не была побеждена на поле боя», о «врагах, нанесших удар ножом в спину». Под последними – явно или неявно – подразумевались социалисты. В крахе империи обвиняли еврейских революционеров и предателей, которым платила Москва, организовавшая забастовки в Германии в конце войны. Именно они, по мнению авторов этой версии, вынудили кайзера отречься от престола. Эту фразеологию в середине 1920-х годов используют бывшие руководители немецкой армии, те, кто в сентябре-октябре 1918 г. докладывал гражданским властям о том, что войну продолжать невозможно, мир необходимо заключать на любых условиях.
Подобное быстро исчезает из исторической памяти. Общество не хочет об этом вспоминать. Кого интересует, что на деле произошло? Уязвленное поражением в войне общественное сознание нетрудно очаровать мифами. Гитлер говорил, что поражения августа 1918 г. были игрушкой по сравнению с победами, которые одержала до этого немецкая армия, что не они стали причиной капитуляции. По его словам, причиной поражения была деятельность тех, кто на протяжении десятилетий работал над уничтожением политических и моральных установлений и сил немецкой нации, благодаря которым нация может существовать.
Советский Союз был территориально интегрированной империей, одной из мировых сверхдержав. За несколько лет до его распада в возможность того, что произошло в 1988–1991 гг., почти никто не мог поверить. После краха СССР за границами России осталось более 20 млн русских. Элиты большинства стран, жителями которых они оказались, не были достаточно деликатными и разумными, чтобы адекватно решать проблемы людей, оказавшихся национальным меньшинством в стране, которую раньше считали своей. Это усиливает постимперский синдром в метрополии, ставший одной из тяжелых проблем современной России.
Quote:
Это – болезнь. Россия проходит через ее опасную стадию. Нельзя поддаваться магии цифр, но то, что крушение Германской империи отделяло от прихода Гитлера к власти примерно 15 лет, – столько же, сколько отделяет крах СССР от России 2006–2007 гг., заставляет задуматься.
Медицине известен феномен: если человеку ампутировать ногу, ощущение, что она болит, не проходит. То же относится к постимперскому сознанию. Утрата СССР – реальность. Реальность и социальная боль, порожденная проблемами разделенных семьей, мытарствами соотечественников за рубежом, ностальгическими воспоминаниями о былом величии, привычной географии родной страны, уменьшившейся, потерявшей привычные очертания. Эксплуатировать эту боль в политике нетрудно. Произнеси несколько фраз, суть которых в том, что «нам нанесли удар ножом в спину», «во всем виноваты инородцы, которые расхитили наше богатство», «теперь мы отберем у них собственность и заживем хорошо», – и дело сделано. Эти фразы не надо выдумывать самому, достаточно прочесть учебник, посвященный нацистской пропаганде. Успех обеспечен.
Это политическое ядерное оружие. Его редко применяют. Конец тех, кто его использует, как правило, трагичен. Такие лидеры приводят свои страны к катастрофе. К сожалению, в России в последние годы ящик Пандоры оказался открытым. Обращения к постимперской ностальгии, национализму, ксенофобии, привычному антиамериканизму и даже к не вполне привычному антиевропеизму вошли в моду, а там, глядишь, войдут и в норму. Важно понять, насколько это опасно для страны и мира.
Постимперская ностальгия – болезнь излечимая. Опыт Франции, которой утрата империи далась нелегко, показывает: потребовалось несколько лет динамичного экономического роста, чтобы опасная для страны истерика, чуть не взорвавшая демократический режим, превратилась в мягкую, романтическую ностальгию по утраченному величию. Но в эти годы за сохранение демократии надо было бороться.
То, как практически происходит распад империй, с какими проблемами приходится сталкиваться властям метрополии, знаю лучше многих. И все же не взялся бы за эту работу, если бы не видел, насколько политически опасна эксплуатация постимперского синдрома в современной российской политике, не знал об очевидных, бросающихся в глаза аналогиях между риторикой людей, использующих постимперскую ностальгию в нашей стране, и стандартами пропаганды национал-социалистов в последние годы существования Веймарской Германии. Параллели между Россией и Веймарской республикой проводят часто. Сам принадлежу к числу тех, кто проводил эту аналогию в российских политических дискуссиях начала 1990-х годов. Но не все понимают, насколько они значимы. Мало кто помнит, что имперская государственная символика была восстановлена в Германии через 8 лет после краха империи – в 1926 г., в России – через 9 лет – в 2000 г. Не больше и тех, кто знает, что важнейшим экономическим лозунгом нацистов было обещание восстановить вклады, утраченные немецким средним классом во время гиперинфляции 1922–1923 гг.Роль экономической демагогии нацистов в их приходе к власти в 1933 г. нельзя недооценивать. Антисемитизм, радикальный национализм, ксенофобия всегда были элементами мышления лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии. Но до 1937 г. они осторожно использовали связанные с этими настроениями лозунги. Апелляция к чувствам германских собственников, потерявших сбережения, была эффективным политическим оружием. И сегодня те, кто обещает восстановить вклады, обесценившиеся во время финансовой катастрофы Советского Союза, дословно повторяют Геббельсовскую риторику начала 1930-х годов. Придя к власти, вклады нацисты не восстановили. Они привели страну к войне и еще одной денежной катастрофе, за которую потом вынужден был отвечать отец немецкой экономической реформы – министр финансов ФРГ Л. Эрхард, разморозивший цены в 1948 г. Но это случилось позже.
В российских условиях время расцвета постимперского синдрома, замешанного на нем радикального национализма, вопреки ожиданиям автора этих строк, пришлось не на период, непосредственно последовавший за крушением СССР, а на более позднее время. Я и мои коллеги, начинавшие реформы в России, понимали, что переход к рынку, адаптация России к новому положению в мире, существованию новых независимых государств будут проходить непросто. Но мы полагали, что преодоление трансформационной рецессии, начало экономического роста, повышение реальных доходов населения позволят заменить несбыточные мечты о восстановлении империи прозаичными заботами о собственном благосостоянии. Мы ошибались.
Как показал опыт, во время глубокого экономического кризиса, когда неясно, хватит ли денег, чтобы прокормить семью до следующей зарплаты, выплатят ли ее вообще, не окажешься ли завтра без работы, большинству людей не до имперского величия. Напротив, в то время, когда благосостояние начинает расти, появляется уверенность, что в этом году зарплата будет выше, чем в предыдущем, безработица, если не живешь в депрессивном регионе, тебя не коснется, жизнь изменилась, но вновь обрела черты стабильности, можно, придя домой, сесть и посмотреть вместе с семьей советский фильм, в котором наши разведчики лучше их шпионов, мы всегда побеждаем, а жизнь, изображенная на экране, безоблачна, порассуждать о том, как враги развалили великую державу, как мы всем еще покажем, кто главный.
Апелляция к имперским символам величия – сильный инструмент управления политическим процессом. Чем больше официальная российская пропаганда пытается представить Великую Отечественную войну как цепь событий, ведущих к предзаданной и организованной вождем Победе, тем быстрее уходит память о сталинских репрессиях, забывается, что в развертывании войны сам Сталин, санкционировавший пакт Молотова-Риббентропа, сыграл немалую роль. Позитивные оценки И. Сталина выросли с 1998 г. к 2003 г. с 19 до 53%. На вопрос: «Если бы Сталин был жив и избирался на пост Президента России, вы проголосовали бы за него или нет?» – 26–27% жителей России ответили: «Да, проголосовал бы». Речь идет о человеке, который погубил больше наших соотечественников, чем кто бы то ни было в многовековой и непростой истории России. Думаю, один этот факт достаточен, чтобы понять масштабы угроз, связанных с постимперским синдромом в нашей стране.
Пытаться вновь сделать Россию империей – значит поставить под вопрос ее существование. Риск движения в этом направлении высок. Именно поэтому важно понять, чем были империи, сформировавшиеся на протяжении последних веков, почему они распались, каковы ключевые проблемы, связанные с их расформированием. В первых главах представленной вниманию читателя работы это сделано на основе анализа мирового опыта, в последующих – на базе изучения того, как рухнула последняя империя XX в. – Советский Союз.
То, что Советский Союз был полиэтническим государством, в котором русские составляли лишь половину населения страны, оказало существенное влияние на тактику развития событий, связанных с его крахом. Однако важнее другое – это было общество, в котором imperium – власть доминировала в организации ежедневной жизни. Убежденность и властей, и общества в том, что государство способно применить неограниченный объем насилия, чтобы подавить проявления недовольства была абсолютной. Такая организация государства, представляющаяся поверхностному наблюдателю прочной, оказывается хрупкой именно потому, что не включает гибкие механизмы адаптации, позволяющие приспособиться к меняющимся реалиям современного мира. Демонстрация связанных с этим рисков на примере судьбы СССР – основное содержание представленной вниманию читателей книги.
Неготовность властей Веймарской республики сказать правду о начале Первой мировой войны была одним из важнейших факторов, способствовавших ее краху. Правда о причинах и механизмах крушения Советского Союза, на мой взгляд, в системном виде не сказана. В последнее время доступ к архивным документам, позволяющим пролить свет на развертывание кризиса советской экономики, вновь становится ограниченным. Тем не менее, материалы, которые были рассекречены в начале 1990-х годов, позволяют разобраться в том, что с нами на самом деле произошло. Легенда о процветающей, могучей державе, погубленной врагами-инородцами, – миф, опасный для будущего страны. В представленной читателю работе я попытаюсь показать, насколько видение произошедшего далеко от действительности. Не хотелось бы повторять ошибки, сделанные немецкими социал-демократами в 1920-х годах. Цена подобных «ошибок в мире, где есть ядерное оружие, слишком высока.
В российском общественном мнении сегодня доминирует следующая картина мира: 1) двадцать лет назад существовала стабильная, развивающаяся, мощная страна – Советский Союз; 2) странные люди (возможно агенты иностранных разведок) затеяли в нем политические и экономические реформы; 3) результаты этих реформ оказались катастрофическими; 4) в 1999–2000 гг. к власти пришли те, кто озабочен государственными интересами страны; 5) после этого жизнь начала налаживаться. Это миф столь же далекий от истины, как легенда о непобежденной, преданной Германии, популярный среди немецкого общества в конце 1920 – 1930-х годов.
Задача представленной вниманию читателя книги – показать, что эта картина мира не соответствует действительности. Вера в ее истинность – опасна для страны и мира. К сожалению, это случай, когда миф подкреплен здравым смыслом. Объяснить европейцу XV в., что земля вращается вокруг солнца, а не солнце вокруг земли, было задачей нелегкой. Он мог удостовериться в противоположном, выйдя из дома. Чтобы усомниться в том, что он видит, ему были нужны весомые аргументы.
Когда пытаешься оспорить то, что соответствует здравому смыслу, не нужно скупиться в приводимых доказательствах. Задача представленной вниманию читателя книги показать, что советская политико-экономическая система была по своей природе внутренне нестабильной. Что вопрос стоял лишь о том, когда и как она рухнет. Высказанный тезис, в правильности которого автор убежден, верен. Однако он сложен для восприятия.
Отрывок из книги. Гибель империи. Егор Тимурович Гайдар