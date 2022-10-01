Галопом по Европам #801

Quote: Дагестанский боец ММА Вагаб Вагабов поделился мнением о частичной мобилизации объявленной в России.



— У меня узкий круг общения. Мы разговариваем о том, о чем нам нужно. Да, печально все это, конечно. Но я и мой круг живем так, чтобы не поддаваться панике. Вот есть ситуация, да? Я всем сердцем убежден, что будет то, что предопределил Всевышний. А так, конечно, неприятно все это. Сейчас вообще мобилизация, людей забирают.



— Под мобилизацию можете попасть?



— Я? Да куда? Мирный житель! Всякое может быть. Шутки шутками, но... Когда все начиналось, даже далекие от политики люди в Дагестане клеили на машинах «За Россию», радовались. А чему радовались – не знали. Сейчас – ну, давайте, берите в руки оружие, идите! Так где вы?



— Где?



— Все справки делают, болеют, прописку меняют. Прячутся. Это касается чисто моего региона.



на самом деле мобилизация в каком то смысле даже полезна, она поможет обществу избавиться от всех зиганутых ура патриотов, так что вперед солдаты путина и не возвращайтесь

Quote: Игорь Стрелков

вчера в 15:57

https://kenigtiger.livejournal.com/2185824.html



Итак, что происходит под Лиманом? - По совокупности косвенных данных можно сказать, что Лиман окружен. Непонятно пока - полное окружение или оперативное, но - как минимум - все дороги к городу либо перехвачены противником, либо находятся под прямым огневым воздействием.



Откровенно говоря, рассматривая со стороны (вынужденно) оборонительную операцию наших войск в районе Лимана-Ямполя-Дробышево - я изначально предполагал, что она носит "сдерживающий" характер. То есть - противник - наступающий на ВТОРОСТЕПЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ (для нас) и расходующий здесь резервы для достижения более "медийного", чем решительного военного результата - изначально сдерживался не самыми боеспособными подразделениями (БАРСы без тяжелого вооружения) с одной лишь целью - дать ему указанные резервы израсходовать и выиграть время, за которое главные силы 20-й общевойсковой армии сумеют восстановиться после тяжелого поражения под Балаклеей-Купянском-Изюмом, пополниться мобилизованными и укрепиться на новых рубежах восточнее Лимана.

Также я предполагал, что противник ведет под Лиманом "вспомогательное" (или вообще отвлекающее) наступление, маскируя им свой предполагаемый главный удар на Запорожском фронте, а также пытаясь отвлечь оттуда наши резервы. Собственно, я и сейчас считаю данную опасность вполне вероятной, - поскольку - в отличие от района Лимана - прорыв врага где-нибудь под Пологами или южнее Угледара - грозит крушением фронта и угрозой окружения всей нашей Херсонской группировки, выходом врага к Крымским Перешейкам и - в результате - к стратегическому поражению ВС РФ с непредсказуемыми общими последствиями.



Почему я считал и считаю, что жесткое удержание района Лимана для нас очень затруднительно, а его сдача - не критична? Потому, что:



- в условиях сохраняющегося общего превосходства противника в живой силе в 3-4 раза - его наступательные боевые действия в лесистой и сильно пересеченной местности а-приори могут и будут иметь успех. Никаким превосходством в артиллерии и авиации (не столь уж и значительным) парировать постоянное давление пехотных групп противника при недостатке собственной пехоты - в таких условиях полностью невозможно;

- Захват района Лимана (только Лимана - речь не о Сватове, на пример) - не дает противнику дальнейшего стратегического развития. Максимум - оперативно-тактическое, не более того.



В таких условиях перед нашими войсками могла ставиться задача на максимально-долгое удержание района и нанесение противнику максимальных потерь, но никак не на жёсткую оборону.

Отсюда - получив информацию об оставлении нашими подразделениями Дробышево и Ямполя - я предположил, что наши войска оттягиваются из возникшего "мешка" в целях дальнейшей организованной эвакуации самого Лимана. Я-бы так и сделал.



А вот теперь перейдем к тому, что имеем на данный момент в реальности: а имеем мы как минимум оперативное (а то и полное - у меня нет точных данных) ОКРУЖЕНИЕ. Которое в срочном порядке сейчас пытаются прорывать извне. (А противник - надо думать - тоже не сидит сложа руки и лупит по деблокирующим силам из всего имеющегося дальнобойного вооружения. С соответствующими потерями).

Так вот - почему отход из Лимана не был заранее обезпечен вводом в "коридор" достаточных для его удержания и прикрытия отхода сил - на это у меня ответа не имеется. Поэтому полностью отвергнуть тезис ув. Андрея "Мурза" о предательстве - я не могу. Но все-же с большей долей вероятности я предполагаю НЕПРОХОДИМЫЙ КРЕТИНИЗМ И НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОМАНДОВАНИЯ. Неустранимый в условиях ,когда за все многочисленные и регулярно повторяющиеся провалы никто не отвечает ,кроме откровенных "стрелочников".



Искренне надеюсь, что наши попавшие в окружение в Лимане подразделения (там их, в общем-то - немного - и по количеству, и по численности) будут быстро деблокированы и успешно отведены. В противном случае - относительно незначительное оперативно-тактическое поражение превратится в колоссальный моральный удар по нашей армии и - наоборот - в огромный моральный успех для ВСУ.

https://kenigtiger.livejournal.com/2185824.html

https://vk.com/idzapara0909

Петушок против только алкашей мог щемить. А очко-то жим-жим сделало

Quote: ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. Предисловие

Отрывок из предисловия к книге Егора Гайдара «Гибель империи. Уроки для современной России», которую он написал ещё в 2006 году. Книга посвящена проблемам, с которыми сталкиваются авторитарные режимы в полиэтнических государствах, чья экономика в значительной степени зависит от непредсказуемых колебаний цен на топливно-энергетические ресурсы.



Постимперская ностальгия, которой ныне пронизано российское сознание, не у нас впервые замечена. Такое уже случалось в истории, и не раз. Советский Союз – не первая распавшаяся в XX в. империя, а последняя. Из числа государственных образований, которые в начале XX в. называли себя империями, к концу столетия не осталось ни одного. Примеров апелляции к постимперской ностальгии в современной России не счесть.



То, что до тебя той же болезнью страдали многие, – слабое утешение. Это было с другими и давно. То, что происходит с нами, – реалии сегодняшнего дня. Отождествление государственного величия и имперскости делает адаптацию к утрате статуса великой державы непростой задачей для национального сознания бывшей метрополии. Эксплуатация постимперского синдрома эффективный способ получить политическую поддержку. Концепция империи как государства мощного, доминирующего над другими народами – продукт, продать который так же легко, как кока-колу или памперсы. Чтобы рекламировать его, интеллектуальные усилия не требуются.



Проблема страны, столкнувшейся с постимперским синдромом, в том, что разжечь чувство ностальгии по утраченной империи легко. Призывы к ее восстановлению на практике не реализуемы. Сказать: «восстановление империи – благо для народа» не трудно. Этот лозунг обречен на популярность. Но реальность в том, что возродить империю невозможно. Ностальгия по территориально интегрированным империям сильнее, дольше, глубже, чем по заморским.

Характерный пример – конец Германской империи. До начала осени 1918 г. германские власти убеждали народ, что победа близка. Когда в октябре-ноябре крушение немецкой военной машины стало очевидным, капитуляция – неизбежной, общество не было к этому готово. Отсюда легкость формирования мифа о «Германии, которая никогда не была побеждена на поле боя», о «врагах, нанесших удар ножом в спину». Под последними – явно или неявно – подразумевались социалисты. В крахе империи обвиняли еврейских революционеров и предателей, которым платила Москва, организовавшая забастовки в Германии в конце войны. Именно они, по мнению авторов этой версии, вынудили кайзера отречься от престола. Эту фразеологию в середине 1920-х годов используют бывшие руководители немецкой армии, те, кто в сентябре-октябре 1918 г. докладывал гражданским властям о том, что войну продолжать невозможно, мир необходимо заключать на любых условиях.



Подобное быстро исчезает из исторической памяти. Общество не хочет об этом вспоминать. Кого интересует, что на деле произошло? Уязвленное поражением в войне общественное сознание нетрудно очаровать мифами. Гитлер говорил, что поражения августа 1918 г. были игрушкой по сравнению с победами, которые одержала до этого немецкая армия, что не они стали причиной капитуляции. По его словам, причиной поражения была деятельность тех, кто на протяжении десятилетий работал над уничтожением политических и моральных установлений и сил немецкой нации, благодаря которым нация может существовать.

Quote: Советский Союз был территориально интегрированной империей, одной из мировых сверхдержав. За несколько лет до его распада в возможность того, что произошло в 1988–1991 гг., почти никто не мог поверить. После краха СССР за границами России осталось более 20 млн русских. Элиты большинства стран, жителями которых они оказались, не были достаточно деликатными и разумными, чтобы адекватно решать проблемы людей, оказавшихся национальным меньшинством в стране, которую раньше считали своей. Это усиливает постимперский синдром в метрополии, ставший одной из тяжелых проблем современной России.



Это – болезнь. Россия проходит через ее опасную стадию. Нельзя поддаваться магии цифр, но то, что крушение Германской империи отделяло от прихода Гитлера к власти примерно 15 лет, – столько же, сколько отделяет крах СССР от России 2006–2007 гг., заставляет задуматься.



Медицине известен феномен: если человеку ампутировать ногу, ощущение, что она болит, не проходит. То же относится к постимперскому сознанию. Утрата СССР – реальность. Реальность и социальная боль, порожденная проблемами разделенных семьей, мытарствами соотечественников за рубежом, ностальгическими воспоминаниями о былом величии, привычной географии родной страны, уменьшившейся, потерявшей привычные очертания. Эксплуатировать эту боль в политике нетрудно. Произнеси несколько фраз, суть которых в том, что «нам нанесли удар ножом в спину», «во всем виноваты инородцы, которые расхитили наше богатство», «теперь мы отберем у них собственность и заживем хорошо», – и дело сделано. Эти фразы не надо выдумывать самому, достаточно прочесть учебник, посвященный нацистской пропаганде. Успех обеспечен.

Это политическое ядерное оружие. Его редко применяют. Конец тех, кто его использует, как правило, трагичен. Такие лидеры приводят свои страны к катастрофе. К сожалению, в России в последние годы ящик Пандоры оказался открытым. Обращения к постимперской ностальгии, национализму, ксенофобии, привычному антиамериканизму и даже к не вполне привычному антиевропеизму вошли в моду, а там, глядишь, войдут и в норму. Важно понять, насколько это опасно для страны и мира.



Постимперская ностальгия – болезнь излечимая. Опыт Франции, которой утрата империи далась нелегко, показывает: потребовалось несколько лет динамичного экономического роста, чтобы опасная для страны истерика, чуть не взорвавшая демократический режим, превратилась в мягкую, романтическую ностальгию по утраченному величию. Но в эти годы за сохранение демократии надо было бороться.



То, как практически происходит распад империй, с какими проблемами приходится сталкиваться властям метрополии, знаю лучше многих. И все же не взялся бы за эту работу, если бы не видел, насколько политически опасна эксплуатация постимперского синдрома в современной российской политике, не знал об очевидных, бросающихся в глаза аналогиях между риторикой людей, использующих постимперскую ностальгию в нашей стране, и стандартами пропаганды национал-социалистов в последние годы существования Веймарской Германии. Параллели между Россией и Веймарской республикой проводят часто. Сам принадлежу к числу тех, кто проводил эту аналогию в российских политических дискуссиях начала 1990-х годов. Но не все понимают, насколько они значимы. Мало кто помнит, что имперская государственная символика была восстановлена в Германии через 8 лет после краха империи – в 1926 г., в России – через 9 лет – в 2000 г. Не больше и тех, кто знает, что важнейшим экономическим лозунгом нацистов было обещание восстановить вклады, утраченные немецким средним классом во время гиперинфляции 1922–1923 гг.Роль экономической демагогии нацистов в их приходе к власти в 1933 г. нельзя недооценивать. Антисемитизм, радикальный национализм, ксенофобия всегда были элементами мышления лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии. Но до 1937 г. они осторожно использовали связанные с этими настроениями лозунги. Апелляция к чувствам германских собственников, потерявших сбережения, была эффективным политическим оружием. И сегодня те, кто обещает восстановить вклады, обесценившиеся во время финансовой катастрофы Советского Союза, дословно повторяют Геббельсовскую риторику начала 1930-х годов. Придя к власти, вклады нацисты не восстановили. Они привели страну к войне и еще одной денежной катастрофе, за которую потом вынужден был отвечать отец немецкой экономической реформы – министр финансов ФРГ Л. Эрхард, разморозивший цены в 1948 г. Но это случилось позже.