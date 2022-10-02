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Протесты в Молдавии набирают обороты
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danilov 02 Октября 2022 в 20:37:33
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Konstant
02.10.2022 в 20:55:09
# 803758
Хм.. ...
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Hairless
02.10.2022 в 22:20:45
# 803759
Хоть десять раз смени - что изменится?
Какой товар Молдавия может предложить миру, чтобы поднять уровень жизни и платежеспособность населения?
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