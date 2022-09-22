Байден на Генассамблее:

«Соединённые Штаты сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы заставить Россию платить. Чтобы сдерживать нападение на территорию НАТО, чтобы Россия отвечала за жестокие преступления. Нация стремится к удовлетворению своих имперских амбиций, и если это оставить без последствий, то под угрозой будет все, что защищает наша организация. Каждая победа на поле боя – это заслуга украинских солдат. Как и вы США хотят, чтобы война закончилась на справедливых условиях, на тех условиях, под которыми все мы бы подписались».

"Никто не угрожал России, никто не искал с ней конфликта", - заявил он, выступая на Генассамблее ООН. Говоря об украинском кризисе, Байден подчеркнул, что США "старались предотвратить обострение".

По словам американского президента, конфликт на Украине, которую США поддерживают, "следует прекратить на справедливых условиях". Он подтвердил, что США не намерены признавать итоги референдумов в Донбассе и на находящихся под контролем России частях Херсонской и Запорожской областей. Такие референдумы Байден назвал нарушением международных норм.