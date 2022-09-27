Началось. Северный поток. Инфраструктурная война
Гость 27 Сентября 2022 в 12:09:00
Датский мореходный регулятор сообщил об утечке газа южнее острова Борнхольм
Давление упало с 300 до 7 атмосфер
Все трубы «Северных потоков» под низким давлением. Причины пока неизвестны, но по данным европейцев они не на стороне России, а на дне Балтийского моря.
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Скорее всего это разгерметизация, которую можно устранить. Но, кто это будет делать? Газпрому нельзя - санкции не позволяют. Европейцам - можно, но они ничего не понимают в устройстве трубопровода. Трубопроводы СП-1 и 2 разделены на отдельные участки и технически похожи друг на друга, но у СП-1 внутри более низкое давление.
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Что это означает в итоге? Поставка газа из России в ЕС теперь сократилась до минимума. Есть украинский маршрут. Есть турецкий. И есть поставки морем СПГ. Но, их недостаточно для обеспечения необходимых объемов.
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Кто-то начал инфраструктурную войну.
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Немецкая «Тагесшпигель» считает, что «Северный поток» около шведского острова Борнхольм подорвали неизвестные боевые водолазы или подводная лодка
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Датское энергетическое агентство переводит энергетический сектор на оранжевый режим тревоги, (второй по величине), на фоне многочисленных утечек газа на газопроводе «Северный поток-2».
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Власти Дании не исключают умышленных действий. Прорывы в газопроводах случаются крайне редко, заявил руководитель ведомства.
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Места "утечек" чудным образом оказались в международных водах. Около ИЭЗ Дании, но не внутри.
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⚡️Разрушения на газопроводе «Северный поток» носят беспрецедентный характер, заявила компания-оператор газопровода Nord Stream AG.
«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно».