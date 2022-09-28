Привет из 2020-го

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danilov 28 Сентября 2022 в 11:43:22
2. Следствием атак на российские подводные газопроводы будет масштабный кризис Евросоюза. Результатом последнего, с большой долей вероятности, станет не алармистское сплочение и государственно-общественная мобилизация, а комплексная дезориентация и дезинтеграция.
3. В итоге произойдет ликвидация Единой Европы как самостоятельного геополитического актора, переход ее под комплексный контроль США, с закреплением последних в роли мирового экономического и политического гегемона.
4. Российским властям необходимо, хотя бы на уровне аналитических моделей, проработать перспективу возникновения «немыслимых» сценариев.
Юрий Сошин, 31 марта 2020-го года
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