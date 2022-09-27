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Империя зла
Последствия взрыва газопровода Северный поток?
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Гость 28 Сентября 2022 в 17:08:53
«Взрываете нитки газопровода Nord Stream? Окей. Мы переходим на новый виток. Что если США вступают в непосредственную войну с крупнейшей в мире ядерной державой?»
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