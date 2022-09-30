1983 год, подрыв трубопровода

В 1983 году США начали проводить морские террористические атаки против неугодного режима Никарагуа. В частности, под эгидой ЦРУ была создана группа боевых пловцов из числа лиц латиноамериканской внешности. Сама группа маскировалась под «Контрас». Она провела ряд атак по объектам нефтяной структуры этой страны. Так, 11 октября 1983 года был совершен подрыв ряда нефтехранилищ в порту Коринто. 14 октября этого же года группа подорвала подводный трубопровод в порту Пуэрто-Сандино. В следующем году проводилось минирование морских вод этой свободной страны, вследствие чего ряд судов подорвались на минах. Однако вся история всплыла на страницах прессы, разразился международный скандал, после чего операция была свернута. Никарагуа же понесла серьезный экономический ущерб, а также переключилась на поставки нефти с Мексики и Европы на СССР.