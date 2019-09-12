Таджикские власти расторгли договор с китайской компанией

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danilov 12 Сентября 2019 в 10:27:05
В документе отмечается, что подобное решение со стороны правительства Таджикистана обусловлено тем, что китайская компания не выполнила взятые по договору на себя обязательства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 12.09.2019 в 14:20:14 # 730904
alpha_portal 12.09.2019 в 16:11:01 # 730915
Цитата: koshkoed от 12.09.2019 09:08:57
Наш народ все мечтает , что с нашего рынка уйдут китайцы, россияне, европейцы, американцы, а потом как заживём!
Наш народ все мечтает , что с нашего рынка уйдут китайцы, россияне, европейцы, американцы, а потом как заживём!
Учитывая практику нашего отечественного производства: уйдут Китайцы - развалится все производство и заводы.
Пример? Посмотрите что из отечественного работает успешно на рынке? И какой соц пакет у работников этих производств?
Да нам Китайцев вобще нельзя отпускать иначе загнется все последнее что осталось.
Это логический факт основанный на практике за годы независимости.