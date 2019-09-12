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Центральная Азия
Таджикские власти расторгли договор с китайской компанией
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danilov 12 Сентября 2019 в 10:27:05
ДУШАНБЕ, 11 сентября 2019, 20:10 — REGNUM Власти Таджикистана приняли постановление от 30 августа 2019 года о прекращении действия инвестиционного соглашения с китайской компанией «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа» о модернизации и введении в эксплуатацию предприятий по производству аммиака и карбамида на базе ОАО «Азот» (бывший «Таджик Азот»), заключённого три года назад, 3 сентября 2016 года.
В документе отмечается, что подобное решение со стороны правительства Таджикистана обусловлено тем, что китайская компания не выполнила взятые по договору на себя обязательства.
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  alpha_portal 12.09.2019 в 14:20:14   # 730904
И что интересного в этой новости?
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  koshkoed 12.09.2019 в 15:08:57   # 730909
Наш народ все мечтает , что с нашего рынка уйдут китайцы, россияне, европейцы, американцы, а потом как заживём!
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  alpha_portal 12.09.2019 в 16:11:01   # 730915
Цитата: koshkoed от 12.09.2019 09:08:57
Наш народ все мечтает , что с нашего рынка уйдут китайцы, россияне, европейцы, американцы, а потом как заживём!

Учитывая практику нашего отечественного производства: уйдут Китайцы - развалится все производство и заводы.
Пример? Посмотрите что из отечественного работает успешно на рынке? И какой соц пакет у работников этих производств?
Да нам Китайцев вобще нельзя отпускать иначе загнется все последнее что осталось.
Это логический факт основанный на практике за годы независимости.
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