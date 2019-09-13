Назвать сумму полученных АМТ налоговых преференций потребовали мажилисмены

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GoodZone 13 Сентября 2019 в 09:06:40
«Просим предоставить информацию о суммах преференций, полученных АМТ по инвестиционному контракту, и степени выполнения компанией взятых на себя по нему обязательств», - говорится в депутатском запросе Рау на имя премьер-министра Аскара Мамина в среду.
Депутат обратил внимание, что не было выполнено поручение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по увеличению производства на АМТ стали до 6 млн тонн в год.
«Более того, происходит снижение производства стали ввиду неудовлетворительного технического состояния оборудования, а также потери рынка Ирана в объеме около 1 млн тонн стали в год. В целях государственной поддержки инвестиционного проекта по выходу АМТ на мощность 6 млн тонн стали в год 31 декабря 2008 года был заключен инвестиционный контракт, предусматривавший инвестиционные преференции. Как стало известно, данный контракт был расторгнут 5 июля текущего года по инициативе АМТ. Таким образом компания фактически сняла с себя об зательства по реализации инвестиционного проекта и обязательства по увеличению производства», - пояснил депутат свои требования.
Также озабоченность мажилисмена вызывает состояние аварийности и травматизма на предприятии. Он напомнил о крупном взрыве газопровода, произошедшем на комбинате 10 ноября 2018 года, и аварии в конвертерном цехе 4 сентября 2019 года, когда пострадали четверо металлургов.
«Вышеприведенные факты свидетельствуют об отсутствии у руководства АМТ планов по выводу предприятия на устойчивую траекторию развития, увеличению объемов производства и конкурентоспособности, создания безопасных условий труда. Ситуация на мировом рынке стали осложняется ужесточением требований со стороны ОЭСР к экологичности металлургической продукции, что создает дополнительные риски для АМТ. Считаем целесообразным правительством РК предусмотреть комплекс мер по обеспечению роста объемов производства и ассортимента п родукции на АМТ в соответствии с поручением Елбасы, созданию безопасных условий труда», - заключил Рау.
По сообщению КазТАГ
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