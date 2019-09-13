Казахстанско-китайский дата-центр за $100 миллионов появится в Нур-Султане

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danilov 13 Сентября 2019 в 10:18:06
По информации Национальной ассоциации блокчейна, во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пекин прошли встречи с китайскими партнерами по сотрудничеству в сфере IT, электронной промышленности и обработки данных.
Управлять центром данных будут международная компания с казахстанским участием Powerry и государственное предприятие КНР "CETC International" (дочерняя компания государственной корпорации СЕТС).
"Уже сейчас на рынке услуг обработки данных наблюдается нехватка предложения вычислительных мощностей. Мы считаем, что спрос на мощности продолжит расти в ближайшие годы и ожидаем рекордные темпы роста рынка в 2020-2025 годах", – прокомментировал совладелец компании Powerry Абдумалик Мирахмедов.
Компании намерены совместно управлять дата-центрами и внести свой вклад в осуществление государственной программы "Цифрового Казахстана" и создания "Цифрового шелкового пути".
Что известно о компаниях Powerry и CETC International
Международная компания Powerry – крупный оператор, осуществляющий строительство и управление дата-центрами на территории Казахстана. Компания предоставляет услуги в области обработки данных. Направления деятельности компании включают в себя разработку продуктов на базе искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычисления, а также инструменты для управления цифровыми активами.
Китайская компания CETC International – один из лидеров в сфере информационных и электронных технологий, строительства и управления дата-центрами, электроники и систем, включая системы связи и обработки данных, и активно сотрудничает с соседними с Китаем странами, включая компании на территории СНГ.
https://ru.sputniknews.kz/economy/20190912/11504857/kazakhstan-china-data-tsentr-nur-sultane.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 13.09.2019 в 13:23:48 # 730971
Программист тебя обидел какой-то?