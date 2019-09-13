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IT
Казахстанско-китайский дата-центр за $100 миллионов появится в Нур-Султане
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danilov 13 Сентября 2019 в 10:18:06
НУР-СУЛТАН, 12 сен — Sputnik. Бизнесмены Казахстана и Китая заключили соглашение о строительстве дата-центра (специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования) на сумму 100 миллионов долларов в Нур-Султане.

По информации Национальной ассоциации блокчейна, во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пекин прошли встречи с китайскими партнерами по сотрудничеству в сфере IT, электронной промышленности и обработки данных.

Управлять центром данных будут международная компания с казахстанским участием Powerry и государственное предприятие КНР "CETC International" (дочерняя компания государственной корпорации СЕТС).

"Уже сейчас на рынке услуг обработки данных наблюдается нехватка предложения вычислительных мощностей. Мы считаем, что спрос на мощности продолжит расти в ближайшие годы и ожидаем рекордные темпы роста рынка в 2020-2025 годах", – прокомментировал совладелец компании Powerry Абдумалик Мирахмедов.

Компании намерены совместно управлять дата-центрами и внести свой вклад в осуществление государственной программы "Цифрового Казахстана" и создания "Цифрового шелкового пути".

Что известно о компаниях Powerry и CETC International
Международная компания Powerry – крупный оператор, осуществляющий строительство и управление дата-центрами на территории Казахстана. Компания предоставляет услуги в области обработки данных. Направления деятельности компании включают в себя разработку продуктов на базе искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычисления, а также инструменты для управления цифровыми активами.

Китайская компания CETC International – один из лидеров в сфере информационных и электронных технологий, строительства и управления дата-центрами, электроники и систем, включая системы связи и обработки данных, и активно сотрудничает с соседними с Китаем странами, включая компании на территории СНГ.

https://ru.sputniknews.kz/economy/20190912/11504857/kazakhstan-china-data-tsentr-nur-sultane.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  RedFlag 13.09.2019 в 11:40:32   # 730966
Пятьдесят пятое предприятие которое не будет размещенно на территории КЗ.
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  GoodZone 13.09.2019 в 13:10:27   # 730969
Технические специалисты из поднебесной с приличными окладами, обслуживающий персонал - местные с копеечной ЗП? Где-то я уже это видел...
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  toliktommy 13.09.2019 в 13:23:48   # 730971
Мне всегда интересен наш народ и позиция нашего государства. Серьезно работать не хотят, но хотят быть независимыми. Есть множество примеров, когда маленькие государства имеют независимую политику. Наше население, на мой взгляд, ревностно относится к национальному вопросу, и проявляет глупость в своем отношении к политике и экономике. Опять таки на мой взгляд, проблема в ментальности. Слишком уж все упрощено у народа. Всех делят на хороших и плохих, на белое и черное. Но мир то многогранный и скорее серый. У всего народа и у большинства политологов и экономистов в стране ошибочное восприятие реальности, попросту говоря какие-то иллюзии по отношению к собственной значимости и собственной роли в истории. Чтобы что-то реально изменить, нужно работать, для этого нужно быть хитрее и умнее чем кто бы то ни был. Пока умом и хитростью, а уж тем более трудолюбием, в общем нация похвастаться не может. Имеются личности из разряда "пысық", но это либо на бытовом уровне, либо на уровне "урвать побольше". А это вообще не то.
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  Mikado 13.09.2019 в 15:32:12   # 730976
Всех причастных с Днем программиста!!!



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  Mikado 13.09.2019 в 17:34:10   # 730979
stasik02, покарал - полегчало?
Программист тебя обидел какой-то?
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