Петербуржец расставил в лесу у границы столбы

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Гость 04 Декабря 2019 в 10:34:58
Инцидент произошел 28 ноября. По данным пограничников, за «перевод через границу» он попросил десять тысяч евро.
При этом мужчина не планировал на самом деле выполнять обязательства. Он сам изготовил и установил в лесу бутафорские пограничные столбы, к которым и повел мигрантов.
Сначала проводник вел их по дорогам общего пользования, потом по проселочным, затем вокруг одного из озер Выборгского района. И лишь потом мигранты пришли в лес к месту назначения — «российско-финляндской границе».
«Интерфакс»
Мигрантов признали виновными в нарушении режима пребывания в России, им назначили административные штрафы с принудительным выдворением. Их проводнику грозит уголовное дело о мошенничестве, он арестован.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 04.12.2019 в 10:55:34 # 736309
Наверное, и КСП пропахал
Что-то думается, это не первые лохи, разведенные на этой "границе". Скорее, первый "Сусанин", который попался. Или не поделился с погранцами
Цитата: GoodZone от 04.12.2019 08:07:52Шикарные фильмы)
Ва-банк и Ва-банк 2,
Ва-банк и Ва-банк 2,