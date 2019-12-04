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Закона.Нет
Петербуржец расставил в лесу у границы столбы
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Гость 04 Декабря 2019 в 10:34:58
Петербуржец установил в лесу в Ленинградской области столбы и солгал четверым мигрантам из Южной Азии, что перевел их через границу с Финляндией. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ.



Инцидент произошел 28 ноября. По данным пограничников, за «перевод через границу» он попросил десять тысяч евро.

При этом мужчина не планировал на самом деле выполнять обязательства. Он сам изготовил и установил в лесу бутафорские пограничные столбы, к которым и повел мигрантов.

Сначала проводник вел их по дорогам общего пользования, потом по проселочным, затем вокруг одного из озер Выборгского района. И лишь потом мигранты пришли в лес к месту назначения — «российско-финляндской границе».
«Интерфакс»

Мигрантов признали виновными в нарушении режима пребывания в России, им назначили административные штрафы с принудительным выдворением. Их проводнику грозит уголовное дело о мошенничестве, он арестован.

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  332-712 04.12.2019 в 10:39:06   # 736308
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  Ара горный 04.12.2019 в 10:55:34   # 736309
Наш человек!
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  Hairless 04.12.2019 в 10:57:39   # 736310

Наверное, и КСП пропахал
Что-то думается, это не первые лохи, разведенные на этой "границе". Скорее, первый "Сусанин", который попался. Или не поделился с погранцами
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  Маке0912 04.12.2019 в 11:25:32   # 736311
Внук наверное Остапа Бендера
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  Manitu 04.12.2019 в 13:42:01   # 736318
Гениально!!
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  arhar 04.12.2019 в 13:55:52   # 736321
а белоруский пацан погранцам стуканул...
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  GoodZone 04.12.2019 в 14:07:52   # 736322
Есть хороший польский фильм (Польская Народная Республика, соц.лагерь) Ва-банк и Ва-банк 2, там классно обыграна ситуация перехода через "границу". Кто не видел, посмотрите, не пожалеете...
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  shy_ric 04.12.2019 в 14:37:51   # 736325
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